Carmen Acosta y Javier Laso protagonizan el ciclo ‘Armonías del Templo’

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Organismo Autónomo de Cultura (OAC), pone hoy domingo en marcha el ciclo de conciertos Armonías del Templo: Masonería en Santa Cruz, una propuesta cultural que se va a desarrollar durante cinco domingos entre los meses de abril y mayo en el emblemático Templo Masónico de la capital de la isla.
MÚSICA Y DIVULGACIÓN
El proyecto ha sido concebido con la finalidad de combinar la música en directo con la divulgación histórica, “ofreciendo al público una experiencia única en un espacio patrimonial singular”, destacan desde el Consistorio capitalino. A través de la interpretación de obras de compositores de referencia, como son Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Joseph Haydn (1732-1809) y Franz Schubert (1797-1828), la nueva programación explora la relación entre la música y la masonería en la Viena ilustrada, incorporando además proyecciones explicativas y contextualización de las piezas que se interpretan en cada uno de los conciertos.
Los programas de cada cita estarán interpretados por la soprano Carmen Acosta y el pianista Javier Laso, un dúo consolidado que destaca por su calidad artística y su capacidad para acercar la música clásica al público mediante contextos culturales innovadores.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, pone de relieve que “este ciclo supone una oportunidad para seguir acercando el patrimonio histórico de la ciudad a la ciudadanía, a través de propuestas culturales de calidad que ponen en valor espacios únicos como el Templo Masónico”.
PARTICIPACIÓN
En esa línea, el concejal de Cultura, Santiago Díaz Mejías, señala que esta experiencia “refuerza la programación cultural de Santa Cruz con una iniciativa original que combina música, historia y divulgación, fomentando además la participación ciudadana en actividades de alto valor artístico”. El ciclo comienza hoy y continuará los días 19 y 26 de abril y 10 y 17 de mayo, en horario de 12.00 a 13.00 horas. El acceso es gratuito hasta completar el aforo, establecido en un máximo de 55 personas por concierto.
“Con esta iniciativa -resaltan-, el Ayuntamiento continúa impulsando propuestas culturales que conectan patrimonio, conocimiento y creación artística, consolidando a Santa Cruz de Tenerife como un referente cultural en Canarias”.