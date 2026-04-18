Compañías de Argentina, Italia y Brasil se darán cita en La Laguna Titiritando

La Laguna Titiritando, la extensión del Festival Internacional de Títeres de Canarias impulsada por el Ayuntamiento de Aguere, contará en su segunda edición con compañías de Argentina, Italia y Brasil, además de representantes de Madrid, Cataluña y Canarias. La cita, que reúne una veintena de propuestas en la plaza del Adelantado como escenario principal del 23 al 26 de abril, se presentó este viernes en un acto en el que varios de los artistas participantes ofrecieron un pequeño adelanto de sus espectáculos.
El concejal de Cultura, Adrián del Castillo, aludió al empeño del Consistorio “para que el municipio sea la sede no solo de La Laguna Titiritando, sino también del Festival Internacional de Títeres de Canarias”. “Nuestras calles y espacios son escenarios perfectos para dar rienda suelta a la imaginación”, señaló.
El representante de la Asociación para el Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos, que organiza la muestra, Francisco Brito Castilla, agradeció el apoyo del Ayuntamiento de La Laguna. “Llevamos 30 años de trayectoria, pero con baches, y La Laguna nos está reviviendo”, aseveró.
La jornada inaugural, el jueves 23, estará dedicada a las sesiones para escolares. A partir de las 10.30 horas, el alumnado podrá disfrutar de la propuesta Clásicos, del titiritero Jordi Bertran (Cataluña), seguida de Varieté, de Pablo Sáez (Brasil).
El festival amplia su oferta al público en general el viernes 24. Ese día se presentará, desde las 10.30 horas, El circo de las marionetas, de Pepe Luna (Canarias), y Érase una vez dos pies (11.30), de Verónica González (Argentina). La programación continuará por la tarde con El elefantito (17.30), de la compañía La Canica (Madrid), y Jukebox (18.30), de Truki Trek (Italia).
La jornada del sábado arrancará a las 11.00 horas con un pasacalle entre la plaza de La Concepción y la del Adelantado, Historias del titiritero con flores y a lo loco, a cargo de MiArteFactor (Canarias). Paralelamente, de 10.00 a 12.15 horas, en este último lugar se desarrollarán actividades participativas, incluyendo talleres de construcción de títeres y pintacaras. Las actuaciones comenzarán (12.30) con Clásicos, de Jordi Bertran, al que seguirán El circo de las marionetas y Érase una vez dos pies. La jornada culminará (20.15) en el antiguo Convento de Santo Domingo con Poemas visuales, también de Bertran.
El festival de títeres se despide el domingo 26 en la plaza del Adelantado, con actividades familiares y los espectáculos Varieté (12.30) y Criaturas particulares (13.30), de Roberto White (Argentina).