‘Front of Eyes’ de Kamyar Niazy, obtiene el primer premio en el Certamen Internacional de Cinedanza de DanzaTTack 2026

El Festival DanzaTTack ha dado a conocer el palmarés de su XVI Certamen Internacional de Cinedanza, consolidando una edición marcada por la diversidad de lenguajes y la proyección internacional de las obras presentadas.
El primer premio ha recaído en la pieza ‘Front of Eyes’, del creador Kamyar Niazy (Irán), una obra que ha destacado por su propuesta estética y su capacidad para explorar la relación entre el cuerpo, la cámara y el espacio desde una mirada contemporánea. Por su parte, la pieza ‘Strange age’ (Francia), de Fu le, ha recibido una mención especial.
El certamen, considerado uno de los más veteranos de España en el ámbito de la cinedanza, ha vuelto a reunir una amplia selección de trabajos procedentes de distintos puntos del mundo, reafirmando su papel como plataforma de difusión y reconocimiento para creadores que trabajan en la intersección entre la danza y el lenguaje audiovisual.
De las 396 piezas recibidas, 28 pasan a engrosar la Sección Oficial tras la deliberación del jurado. Entre los seleccionados se encuentran las creadoras canarias Sara Martín, con ‘Inertia of Silence’, Judit Mendoza, con Tótem, y Daniel Abreu y Sergo Méndez, con ‘A bene plácito’
La sección de Cinedanza constituye uno de los pilares fundamentales del festival, que se celebra en el municipio de El Sauzal y que, en su decimosexta edición, ha continuado apostando por la experimentación, la innovación y el diálogo entre disciplinas artísticas.
Las obras premiadas y seleccionadas reflejan la riqueza y diversidad de enfoques dentro de este género híbrido, en el que el movimiento se convierte en eje narrativo y la cámara en una herramienta coreográfica más. A través de estas piezas, el festival no solo reconoce la excelencia artística, sino que también impulsa nuevas formas de creación contemporánea.
El éxito de participación y la calidad de las propuestas recibidas consolidan a DanzaTTack como un referente en el panorama cultural, tanto a nivel nacional como internacional, fortaleciendo su compromiso con la promoción de nuevos lenguajes escénicos y audiovisuales. La muestra cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de El Sauzal y Fundación DISA.