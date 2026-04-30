El escritor tinerfeño Juan-Manuel García Ramos participa este sábado en la Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife, que comienza este jueves y concluye el lunes en el parque García Sanabria. El autor canario firmará ejemplares de su obra más reciente, El temor de morir (Mercurio Editorial), en el estand de la Librería Lemus, de 11.00 a 13.00 horas.
El temor de morir es un ensayo en el que García Ramos reflexiona sobre la caducidad del ser humano a partir de lo que se denominan experiencias cercanas a la muerte, las especulaciones hechas desde las religiones o la filosofía, Sócrates en primerísimo lugar, y acerca de vivencias del propio autor o investigadas a través de testimonios ajenos donde habitan presentimientos y augurios.
El volumen también incluye las cábalas de la literatura en torno a la muerte y el sufrimiento (desde voces tan contrastadas como las de Joyce, García Márquez, Luis Mateo Díez, Jorge Manrique, Octavio Paz, Juan Rulfo, Jorge Luis Borges, Karen Blixen, Paul Valéry, Javier Marías…), así como los esfuerzos gigantescos de la ciencia y el dinero actual por derrotar a la muerte o a sus alrededores.