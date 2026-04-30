La cantante y poeta Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

La cantante, compositora, artista y escritora estadounidense Patti Smith ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, según anunció este miércoles el jurado en el Salón Covadonga del Hotel Eurostars de La Reconquista de Oviedo. La candidatura fue propuesta por la escritora Inés Martín Rodrigo, miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras.
El jurado, presidido por María Pagés, destacó la trayectoria de Patricia Lee, Patti, Smith (Chicago, 1946), considerada la madrina del punk y una de las artistas más influyentes del rock, por una obra que trasciende la música y abarca la poesía, la fotografía y la performance. De igual modo, valoró su “impetuosa creatividad, que conecta el rock, la poesía simbolista y el espíritu de la contracultura con una gran potencia expresiva”.
REBELDÍA
En el acta, el jurado -integrado por Daniel Bianco, Josep Maria Flotats, Jesús García Calero, Pablo Gil Cuevas, Blanca Li, Sergio Gutiérrez Sánchez, Pilar Lladó Arburúa, Sheila Loewe Boente, Isabel Muñoz Villalonga, Alfonso Palacio Álvarez, Christina Rosenvinge, Teresa Sapey, Cibrán Sierra Vázquez, Eduardo Torres-Dulce Lifante y Juan Antonio Vigar Gutiérrez, actuando como secretaria Estrella de Diego Otero- subraya que Smith, “intérprete de estilo vigoroso”, ha plasmado “la rebeldía del individuo en la sociedad en canciones palpitantes, algunas de las cuales ya son iconos de la música popular de nuestro tiempo”.
Referente cultural durante más de cinco décadas, Patti Smith irrumpió en la escena musical con el sencillo Hey Joe / Piss Factory (1974) y alcanzó notoriedad con el álbum Horses (1975), considerado uno de los trabajos fundamentales del punk rock. Posteriormente publicó discos como Easter (1978), que incluye la conocida canción Because the Night, Wave (1979), Dream of Life (1988) y Gone Again (1996), entre otros.
Su producción literaria incluye poemarios como Seventh Heaven (1972) y Auguries of Innocence (2005), así como memorias como Just Kids (2010), obra galardonada con el National Book Award, M Train (2015) y Year of the Monkey (2019). En 2025 publicó Bread of Angels: A Memoir.
Comprometida con diversas causas sociales y políticas, Smith ha desarrollado también una intensa actividad artística en disciplinas como la fotografía y la instalación. En los últimos años ha presentado proyectos como Correspondences, junto a Soundwalk Collective, centrado en la crisis climática.
EL MEDIO SIGLO DE ‘HORSES’
Entre otros reconocimientos, ha sido distinguida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de España (2019) y el Premio Polar de la Música (2011), además de haber sido incluida en el Salón de la Fama del Rock. Actualmente continúa ofreciendo conciertos y recitales dentro de una gira internacional por el 50º aniversario de Horses.