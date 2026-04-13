La colección ‘Islario’ difunde la literatura del Archipiélago en formato sonoro

El área de Cultura del Gobierno regional acaba de poner en marcha el proyecto Islario, una colección de literatura del Archipiélago en formato de ficción sonora, que se encuentra disponible en eBiblio Canarias y en el sitio web de Bibliotecas de Canarias.
La iniciativa busca ofrecer una experiencia literaria inmersiva, combinando la fidelidad al texto original con un cuidadoso diseño sonoro y la interpretación de actores, acercando los clásicos a audiencias diversas y ampliando las posibilidades de disfrute de la literatura.
El primer título disponible es Trafalgar, de Benito Pérez Galdós, seleccionado por su relevancia y su vínculo insular. La obra reconstruye la célebre batalla naval a través de los ojos de Gabriel de Araceli, un joven arrastrado a bordo de la escuadra hispano-francesa junto a su amo, el idealista don Alonso, y el veterano marino Marcial.
Tras Trafalgar, el segundo título será Crimen, de Agustín Espinosa. La Biblioteca de Canarias espera que Islario se convierta en un referente para quienes desean acceder a los clásicos del Archipiélago mediante una experiencia inclusiva, estética y culturalmente enriquecedora.
VIÑETAS
El segundo proyecto que inauguran las Bibliotecas de Canarias es una colección digital de cómics que busca acercar la literatura del Archipiélago a nuevos públicos a través del octavo arte. La iniciativa se inaugura con la adaptación de Las dos mujeres de míster Talbot, de Alonso Quesada. El guion es obra de Antonio Becerra Bolaños, mientras que las ilustraciones corren a cargo de Alberto Hernández Rivero.