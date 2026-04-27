La Fundación CajaCanarias brinda un coloquio sobre la ciencia y la filosofía

La Fundación CajaCanarias celebra este martes el coloquio Answer not found. Jornada de ciencia y filosofía, dentro de la sección Diálogos del ciclo Primavera en la Fundación. El acto reunirá a los divulgadores Enric F. Gel y Javier Santaolalla, moderados por José A. Pérez Ledo. La sesión comenzará a las 19.00 horas en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife, con entrada libre hasta completar el aforo.
¿Qué es la conciencia? ¿Existe el libre albedrío? ¿Cuál es el sentido de la vida? Hay preguntas que no tienen una respuesta evidente, unánime o sencilla. Cuestiones que la ciencia y la filosofía exploran desde perspectivas bien distintas, incluso contradictorias.
Desde este contexto, los divulgadores Enric F. Gel y Javier Santaolalla se darán mañana a la tarea de reflexionar, discrepar, provocar y seguir dejando a medio responder preguntas muy humanas, profundas y universales. El guionista José A. Pérez Ledo se convertirá en moderador de semejante desafío, llevando la conversación por los vericuetos de la duda y el dilema.