La Laguna es Cómic celebra el mundo del manga y el tebeo en cuatro jornadas

La cultura asiática y el noveno arte confluirán del 7 al 10 de mayo en la III Feria Internacional del Manga y el Tebeo La Laguna es Cómic. La cita llega de la mano de la Fundación Cine+Cómics y de la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, con el apoyo del Ayuntamiento. La plaza del Adelantado, la Casa de los Capitanes y la Casa Anchieta albergarán las actividades, gratuitas y para todos los públicos.
Exposiciones, encuentros con autores, presentaciones de obras, concursos de k-pop y cosplay, entre otras iniciativas, forman una agenda que celebrará el 30º aniversario de Pokémon y el imaginario de Godzilla, según expusieron este viernes en un acto informativo el edil de Cultura, Adrián del Castillo, y el presidente de la Fundación Cine+Cómics, Francisco Pomares.
La Laguna es Cómic contará con 62 artistas, que representan el presente y el futuro del diseño y la ilustración en Canarias. Como el palmero Luis Suárez, autor del cartel oficial. La Casa Anchieta, que albergará una exposición sobre Pokémon, será también la sede de un torneo de cartas coleccionables el 10 de mayo (10.30 horas), merced a la colaboración con la tienda Cañón Cosmo Store.
La feria brindará más de 20 exposiciones, en torno al manga, el cómic internacional, nacional y local, las ilustradoras canarias y el cosplay, incluyendo desde colectáneas de superhéroes hasta de obras adscritas al género nipón boys love (BL). El listado completo de las muestras y otras actividades se podrá consultar próximamente en la sección de la feria en el sitio web de la Fundación Cine+Cómics.
La sala de prensa de la Casa de los Capitanes Generales volverá a acoger las charlas y presentaciones. Entre los invitados se encuentra Cels Piñol (Barcelona, 1970), creador de la saga de cómics de Fanhunter, quien dará una charla sobre este título que presenta nuevo juego de rol el 8 de mayo. En su faceta de editor de Panini Comics España, protagonizará un encuentro en el que los asistentes podrán mostrarle sus creaciones con el fin de trabajar profesionalmente en el mundo del cómic.
La lista de artistas invitados también incluye a Álex de la Fuente (Pinito del Oro), Eduardo González (Solo Seis), Juan Carlos Mora (Historias de guanches), Bruno Lanzarote (Dragones de San Borondón), Francisco de Zárate (Vida de una ciudad), Patricia Martín (Proypal), Filomena de Martino (Pierrot?), Claudia Carbonelli (Las aventuras de Max y Ana), así como Carmen Rodríguez (nombre real de la cosplayer Pazuzu), y los coleccionistas Luis Recoil y Néstor González, entre otros.
EL REY DE LOS ‘KAIJUS’
Godzilla, el rey de los kaijus, contará con dos exposiciones y una charla impartida por Carmen Rodríguez, experta en el personaje. Asimismo, habrá varias exposiciones y dos charlas centradas en el BL, género homoerótico del manga japonés. Dentro del ciclo Encuentros con autoras, Patricia Martín y Filomena de Martino presentarán los últimos episodios de sus obras, Proypal y Pierrot?, adscritos a esta temática. Los dos mangas también contarán con sendas exposiciones en la Casa Anchieta. Además, se instalará una muestra dedicada al danmei, género literario chino derivado del BL nipón.
La plaza del Adelantado será el centro neurálgico de La Laguna es Cómic. En ella estará la zona comercial, con ocho tiendas y un artist alley, carpas de actividades y un escenario para concursos de k-pop y una pasarela cosplay.