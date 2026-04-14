La Laguna formaliza el contrato para la redacción del nuevo PGO

La Gerencia de Urbanismo de La Laguna ha formalizado el contrato para la redacción del nuevo Plan General de Ordenación (PGO) del municipio, después de que no se haya presentado ningún recurso al acuerdo de adjudicación, aprobado el pasado 10 de marzo por el Consejo Rector del organismo autónomo municipal, según informaron ayer desde el Ayuntamiento. El contrato, adjudicado a la UTE Urbanfix SL – Ingeniería Técnica Canarias SA – Padrón & Cabrera Asesores Urbanistas, asciende a 1.243.159,74 euros (sin impuestos) y cuenta con un plazo de ejecución de 45 meses.
La formalización del contrato marca el inicio oficial de un proceso que actualizará un planeamiento vigente desde hace más de dos décadas y que ya no responde a los retos contemporáneos en materia de sostenibilidad, vivienda, movilidad, protección del patrimonio, adaptación climática y cohesión territorial, indicaron. Así, supone activar uno de los procesos de planificación urbana más relevantes en el municipio, incluyendo la ordenación estructural, la ordenación pormenorizada y la evaluación ambiental estratégica.
El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, explicó que “hoy [ayer] iniciamos oficialmente la redacción de un nuevo PGO que marcará el rumbo del municipio durante las próximas décadas; un paso decisivo, largamente esperado y absolutamente necesario para adaptar nuestro modelo urbano a los retos del siglo XXI”.
Además, señaló Gutiérrez, “este proceso se apoyará en la Agenda Urbana Local, que constituye un marco estratégico sólido, consensuado y reconocido a nivel estatal, y se desarrollará con total transparencia y con un compromiso firme de participación ciudadana”. En este sentido, el alcalde añadió que “queremos que la ciudadanía forme parte activa de este proceso, porque el modelo de municipio que definamos debe construirse entre todos y todas”.
Por su parte, el concejal de Ordenación del Territorio, Adolfo Cordobés, explicó que el nuevo PGO será “un instrumento profundamente participativo y se redactará en dos grandes bloques que avanzarán de manera coordinada, un enfoque alineado con la Ley del Suelo de Canarias y que nos permitirá trabajar con agilidad y coherencia”.
Fases
Así, la redacción de la ordenación estructural se iniciará este mismo año y definirá el modelo territorial, los grandes sistemas generales, las infraestructuras, la clasificación del suelo y los criterios ambientales; y el segundo bloque de ordenación pormenorizada comenzará en 2029 y avanzará en paralelo, detallando usos del suelo, parámetros edificatorios, ordenanzas, unidades de actuación y fichas urbanísticas.
Asimismo, el contrato establece la participación de un equipo multidisciplinar de alto nivel, integrado por especialistas en arquitectura, ingeniería de caminos, sistemas de información geográfica, derecho urbanístico, participación ciudadana, economía, ingeniería aeronáutica y medio ambiente. Este enfoque garantiza una visión integral del territorio y una respuesta técnica adecuada a los retos actuales.
El proceso incluirá múltiples fases de participación pública, consultas sectoriales y trámites ambientales, que se anunciarán conforme avance el calendario de trabajo. De hecho, desde el ayuntamiento enfatizaron que el nuevo PGO se concibe como un instrumento “profundamente” participativo, donde todas las fases estarán abiertas a la ciudadanía, tanto de forma individual como a través de sus organizaciones.