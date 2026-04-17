Mambisa trae la música de raíz a la ‘Primavera en la Fundación’ de CajaCanarias

CajaCanarias continúa hoy viernes con la programación musical de su ciclo Primavera en la Fundación. El grupo canario Mambisa protagoniza esta noche (20.00 horas) un concierto en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife. Toda la información, así como la venta de entradas, se encuentra disponible en el sitio web www.cajacanarias.com.
Mambisa presentará en el escenario un espectáculo lleno de fuerza, raíz, energía y sensibilidad. Este grupo de artistas canarias es homenaje y fiesta, tributo e inspiración a través del sonido de la mambisa cubana en combinación con los tambores gomeros, herreños, tambores batá, tumbadoras, chácaras, guataca, cajón y tacón.
ESENCIA
Mambisa es un viaje que nos traslada a la esencia musical de diferentes culturas. El folclore canario desempeña un papel fundamental, siendo el punto de partida por el que se nutren y se funden el resto de las músicas de raíz, como la afrocubana o el flamenco. Se trata de un trabajo artístico que enhebra folclore y mezcla, recuerdo y futuro.