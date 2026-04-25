Los ‘gorras rojas’ plantean movilizarse ante el pantalán solicitado en Los Cristianos

La Plataforma en Contra de la Ampliación del Puerto de Los Cristianos mostró ayer su rechazo frontal a la solicitud de concesión administrativa para instalar un pantalán (plataforma o muelle que se adentra en el agua y permite el atraque de embarcaciones en sus costados) en la prolongación del Muelle Viejo.
La estructura, de 30 metros cuadrados en tierra y 1.100 en lámina de agua, estaría destinada a embarcaciones de excursiones y al servicio de Salvamento Marítimo.
La asociación, conocida popularmente como los ‘gorras rojas‘, prepara ya un recurso formal y no descarta convocar manifestaciones para frenar su construcción. “Vamos a convocar una asamblea y plantearemos realizar una manifestación. Aparentemente, solo nos escuchan de esa forma”, advirtió Jorge Bello, presidente de la plataforma, quien anunció que el recurso, con el sustento técnico de un biólogo marino, “estará listo la próxima semana”.
El documento recogerá, según explicó, la afección a las aguas interiores de la bahía, la pérdida de línea de costa y el cuestionamiento de unas actividades que, en su criterio, “no revierten en beneficios reales para el pueblo”.
Para la plataforma, la iniciativa contradice la visión que defendían para el espacio portuario. “Cuando pensábamos en una remodelación del puerto que se integrase con la ciudadanía, no era para seguir explotando el puerto aún más. Esto es justo lo contrario a lo que queremos”, señaló Bello. La plataforma maneja además una hipótesis sobre las implicaciones a medio plazo del proyecto: “Tenemos la duda de que esta actuación deje espacio libre para un ferry más”, apuntó. “Si vamos cediendo en pequeñas cosas…esto termina siendo un puerto industrial”, añadió.
Lo que agrava el malestar de la asociación es la sensación de haber sido “marginados del proceso”, pese a los canales de interlocución que habían abierto con las administraciones. “Nuestra voluntad era sentarnos y, hablando, nos han dado la razón en nuestros planteamientos, pero nadie nos tiene en cuenta”, lamentó.
La plataforma considera que la propuesta ignora la especificidad del enclave: “Va contra la idiosincrasia de Los Cristianos. No es una propuesta integradora, o eso estimamos, pues no tenemos ni idea de cómo va a procederse”.