Obras de Josefina Plá, Hilda Zudán y Juan José Delgado se integran en la BBC

La Biblioteca Básica Canaria (BBC) sigue creciendo. La colección nacida en 1988 incorpora ahora tres nuevos tomos a su catálogo, los números 74, 75 y 76. Se trata de La hora silente, de Hilda Zudán; De un sabio antológico, de Juan José Delgado, y Geografía-Laberinto de la perfecta soledad, de Josefina Plá.
El área de Cultura del Gobierno regional presentará estas publicaciones el sábado, 18 de abril (12.00 horas), en la Feria del Libro de Telde. El acto estará conducido por Victoriano Santana Sanjurjo, director de la Biblioteca Básica Canaria, y el filólogo José Miguel Perera. Las presentaciones continuarán en otras citas literarias del Archipiélago: el 8 de mayo, en la Feria del Libro de Lanzarote, y, al día siguiente, en la Feria del Libro de Santa Lucía de Tirajana.
EL ENIGMA
“Las escritoras no desaparecen, sino que las hacen desaparecer”, apunta el investigador Fran Garcerá, quien ha asumido el reto de reconstruir la trayectoria de Hilda Zudán, una autora silenciada y enigmática que también firmó con los nombres de Mireya Suárez o María del Jesús Suárez López. Nacida en Telde en 1900, Zudán fue una figura singular de su tiempo. Gracias a una familia que impulsó su formación académica y al clima de apertura cultural de la Edad de Plata, estudió Filosofía y Letras en Granada, donde coincidió con figuras como Federico García Lorca.
Su actividad intelectual se desarrolló, sobre todo, en el ámbito periodístico, con colaboraciones en cabeceras como El Defensor de Canarias. La edición recupera 82 textos procedentes de prensa y de distintas antologías, organizados cronológicamente para reconstruir, con coherencia y contexto, la evolución de su obra.
HUMANISMO
Juan José Delgado Hernández fue narrador, poeta, ensayista, profesor de secundaria y de la Facultad de Filología de la Universidad de La Laguna. También periodista, dinamizador de revistas culturales y suplementos literarios, impulsor de colecciones y proyectos editoriales, maestro de escritores, divulgador y formador de formadores.
Miembro de la Academia Canaria de la Lengua, prologuista y reseñador, fue clave en la vida cultural de las Islas, una mente privilegiada y, sobre todo, un humanista. Esta publicación reúne fragmentos de sus novelas, poemarios, ensayos y libros de relatos. El estudio crítico es obra de Víctor Álamo de la Rosa, que contextualiza y acompaña la lectura de su legado creativo.
LOBOS Y PARAGUAY
Ángeles Mateo firma el estudio crítico de Geografía-Laberinto de perfecta soledad, de Josefina Plá. Nacida en isla de Lobos en 1903, desarrolló la mayor parte de su vida en Paraguay, si bien se consideraba a sí misma majorera. La obra reúne 31 cuentos escritos durante 40 años de trayectoria, en los que las mujeres paraguayas adquieren un protagonismo central y se reivindica, además, la riqueza del habla popular del país.