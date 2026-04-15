Tenerife alberga un foro nacional sobre la inclusión en las artes escénicas

La directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem), del Ministerio de Cultura, Paz Santa Cecilia; el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, y la coordinadora de las Jornadas de Inclusión en las Artes Escénicas, Eva García, presentaron ayer la edición número 17 de esta cita de referencia en la inclusión, que se celebrará en la Isla del 22 al 24 de abril.
El Auditorio de Tenerife será la sede principal de un foro que además desplegará su agenda en el Espacio La Granja, TEA Tenerife Espacio de las Artes, el Centro de Arte La Recova, el Círculo de Bellas Artes y entornos no convencionales como el Centro Penitenciario Tenerife II y el barrio de San Matías, en La Laguna. La programación al completo de las jornadas se puede consultar en el enlace web https://inclusioninaem.inaem.gob.es/jornada/2026/..
‘DESPLAZAMIENTOS’
Con el lema Desplazamientos: escenarios de resistencia, la convocatoria pone el foco en los fenómenos migratorios, la diáspora y los retos de la diversidad cultural en las artes escénicas y la música. “Presentar estas jornadas es algo muy especial -expuso Acha-, porque es la primera vez que salen del territorio peninsular y porque una de las funciones de la cultura es que todos participemos en ella a través de la cohesión y la inclusión”.
Santa Cecilia habló de las jornadas como “una cita de referencia para la implantación de prácticas inclusivas, comunitarias y de mediación” que han contribuido a implantar “una nueva mentalidad, permeable y dispuesta a revisar la relación entre la cultura y la ciudadanía”.
Eva García compartió la clave de esta edición: “Pensar en las jornadas como un dispositivo inclusivo en sí mismo, una idea a la que el Auditorio de Tenerife se ha unido sin cortapisas”.
La experiencia registra este año cifras récord de participación, con cerca de 230 inscritos -el 55% procedente de Canarias y el 45%, de la Península-, y en el número de ponentes y artistas, que alcanza los 120. Otra de las novedades es que se ha constituido una mesa técnica con diferentes entidades locales, una iniciativa de inmersión e implicación con el territorio que no se había desarrollado antes y que ha permitido trabajar durante meses en la coordinación de aspectos relacionados con inclusión y accesibilidad, pero también con educación y mediación.
El programa arrancará el miércoles 22 (16.45 horas) con la muestra La Placita, que reunirá en el exterior del Auditorio de Tenerife cinco piezas breves creadas por agentes culturales y artísticos de Canarias. Ese día se presentará (21.00) Vagabundus, de Converge+ Dance Company (Mozambique). Además, el Auditorio de Tenerife estrena la ópera El castillo de Barbazul, de Béla Bartók, en una adaptación que explora cuestiones como identidad, memoria y opresión.
PERSPECTIVAS
La jornada central se desarrollará el jueves 23 y concentrará varias propuestas escénicas que abordan el fenómeno de los desplazamientos desde distintas perspectivas. Entre ellas, Preso en la esperanza, del palestino Nabil Al-Raee junto a creadores españoles, que analiza las narrativas en torno a los desplazamientos forzados, y Mahmud y no solo Mahmud, de Puntocero Company, que da voz a la experiencia migrante a través del lenguaje escénico y musical.
El apartado audiovisual incluirá en TEA el documental El canto de las manos, de María Valverde, sobre la experiencia de músicos sordos, así como otra proyección para los internos del Centro Penitenciario Tenerife II. La agenda artística se completa en el Espacio La Granja el viernes 24 con propuestas como la muestra de verseo canario y trovadores Versos diversos y Polígono, una pieza de teatro.
Las jornadas ofrecerán espacios de reflexión en Del ensayo al acto, sobre temas como la movilidad, la diversidad en las programaciones, los patrimonios invisibilizados y las metodologías de trabajo con migrantes. Asimismo, se presentará el método DAD, del coreógrafo canario Martín Padrón.