Túnel del Arte inaugura la muestra ‘Armenia a través de Samvel Harutyunyan’

La Sala de Arte y Conferencias Túnel del Arte, en el Casino de Santa Cruz, ofrece hasta el 16 de mayo la exposición Armenia a través de Samvel Harutyunyan, que invita al público a descubrir la riqueza estética y emocional del arte contemporáneo armenio a través de la obra de uno de sus creadores más representativos.
La muestra fue inaugurada por el consejero delegado de Sociedades Públicas del Cabildo de Tenerife, José Marrón, acompañado por el asesor cultural de Túnel del Arte, Alejandro Tosco, y el representante del artista, David Hovhanniyan
TE PUEDE INTERESAR