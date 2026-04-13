Yinka Esi Graves explora en un taller en TEA la conexión entre el ritmo y el cuerpo

La coreógrafa, creadora y artista flamenca británica Yinka Esi Graves ofrece en TEA Tenerife Espacio de las Artes el taller A la escucha de un cuerpo rítmico. La formación, que se desarrollará entre este lunes y el viernes, en horario de 16.00 a 20.00 horas, propone una inmersión en la idea africanista de la unión indisoluble entre danza y música. Esta actividad forma parte de La Plaza. Taller de prácticas compartidas, una plataforma abierta para explorar y cuestionar las representaciones artísticas y las prácticas colectivas contemporáneas.
Yinka Esi Graves, arraigada en la idea africanista de que la danza y la música son inseparables, guiará a los participantes para que despierten su cuerpo expresivo, receptivo y comunicativo a través de la exploración del ritmo, la comunidad y la improvisación. Al igual que en su trabajo artístico, su labor pedagógica está en constante conversación con el flamenco, aunque este taller está abierto a todas las personas interesadas en el movimiento.
Esta edición de La Plaza –espacio de encuentro que busca poner en práctica conocimientos situados y testimoniales, atendiendo a las formas de transmisión culturales, los saberes populares, la descolonización, los feminismos y otras disidencias identitarias y políticas- ha sido propuesta por el equipo de Pensamiento TEA, integrado por Roberto Gil, Yaiza Hernández Velázquez, Inés Plasencia, Rocío Robles Tardío, Néstor Delgado, Narelys Hernández, Joel Peláez, Alejandro Castañeda y Sergio Rubira. El ciclo se completará a lo largo del año con la participación de destacados nombres, como Loueila Sif Ahmed Ndiaye, Teresa Correa, Juan Tomás Ávila y Asier Mendizabal.
Esta actividad está dirigida a todos los públicos adultos, estén o no familiarizados con el arte contemporáneo. Las personas interesadas en formar parte de este taller, que es gratuito, tendrán que inscribirse previamente enviando un correo electrónico a la dirección laplaza.tallerestea@gmail.com, indicando nombre completo, DNI/ NIE/ otros y número de teléfono. Se recomienda la asistencia a las cinco jornadas para completar el proceso pedagógico.
El trabajo de Yinka Esi Graves explora los vínculos entre el flamenco y otras formas contemporáneas desde una perspectiva personal situada en la afrodiáspora. Con una extensa trayectoria en el flamenco, se formó en la escuela Amor de Dios de Madrid y, más tarde, en Sevilla con maestros como La Lupi, Andrés Marín, Yolanda Heredia y Juana Amaya.
Como bailaora, destaca su colaboración con artistas de renombre como Remedios Amaya o Concha Buika. Su labor más reciente junto a las creadoras y pensadoras Nora Chipaumire y Ama Wray ha contribuido a definir un lenguaje propio que abarca desde piezas escénicas hasta obras de composición in situ, tanto en solitario como en colaboración.
Su cocreación Clay, junto a la coreógrafa Asha Thomas (exbailarina de Alvin Ailey), marcó el inicio de un enfoque más investigativo y experimental en su carrera. Asimismo, su trabajo se nutre de colaboraciones en producciones como Cuerpos Celestes y Origen, de la Compañía Marco Vargas & Chloé Brûlé, o Mailles, de la artista Dorothée Munyaneza, con las que ha recorrido festivales de todo el mundo.
Su primera obra escénica en solitario, The Disappearing Act, se estrenó en el Festival Flamenco de Nîmes (Francia) en 2023, un trabajo que culmina su exploración sobre la invisibilidad. Previamente presentó en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2022 una conferencia ilustrada basada en el corpus teórico de su investigación: The Disappearing Act: una conversación desde un cuerpo disidente. Actualmente Graves desarrolla varios proyectos.