‘A Drag Is Born’ llega a la Isla con motivo del Día del Orgullo LGTBIQA+

Tras recorrer escenarios de Estados Unidos y Reino Unido, el espectáculo A Drag is Born, del actor canario Edu Díaz, llega por primera vez a Tenerife con una función especial que tendrá lugar en el Auditorio de la capital tinerfeña el 19 de junio. Así lo ha avanzado el Cabildo acerca de una cita que se inscribe en la programación del área de Igualdad y Diversidad con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQA+.
A Drag Is Born es un espectáculo no verbal que combina clown, drag y realismo mágico, contando la historia de un cuarentón con mucho pelo corporal que se convierte en reina por accidente. La obra surge como respuesta a un ataque homófobo y celebra la diversidad, la identidad queer y la tolerancia, a través de la comedia física y la narrativa visual.
La directora insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León, destaca que esta función “nos invita a reír, a emocionarnos y a reflexionar sobre la importancia de la creatividad como herramienta de transformación”. Además, pone de relieve la importancia de “contar con artistas canarios y canarias como Edu Díaz, que nos inspiran y son grandes referentes”.
“Volver a Tenerife con este espectáculo en el marco del Orgullo es profundamente emotivo y algo que le debía a mi yo adolescente. Me gusta creer que transformo una agresión homófoba en activismo a través de la comedia”, indica el artista tinerfeño. “Este espectáculo es también un homenaje a todas las pioneras y primeras artistas drag que vi en los bares de ambiente de Tenerife”, añade Edu Díaz.
RECORRIDO
A Drag Is Born se estrenó en 2024 en Nueva York, tras meses de experimentación y desarrollo como sketch en espacios emblemáticos de la ciudad, como el Stonewall Inn, histórico local donde nació el movimiento LGBTIQA+. Desde entonces ha recorrido festivales en Nueva York, Orlando, Los Ángeles y el Fringe de Edimburgo y ha recibido siete premios, entre ellos, el de mejor espectáculo en el Orlando Fringe 2024 y el de mejor actor unipersonal en los LATA Awards 2025. La crítica especializada lo ha definido como “una auténtica delicia queer” y “un tour de force de comedia física y narrativa visual”.
LA TRAYECTORIA
Edu Díaz es un actor, productor y creador teatral afincado en Estados Unidos. Tras años de formación y trabajo en marketing y comunicación, en 2014 decidió dedicarse plenamente al teatro. En 2019, una beca Fulbright en artes escénicas le llevó a Nueva York, donde actualmente combina creación escénica, interpretación y producción.
Como creador, explora historias sobre identidad, resiliencia y transformación a través del teatro físico, la tragicomedia y la narrativa visual. Su trabajo mezcla clown contemporáneo, drag, humor y performance para construir universos escénicos humanos, poéticos y visuales.
Además de A Drag Is Born, ha estrenado creaciones como Fantastic Mr. S, Pulse y la premiada Lipstick, basada en un relato de la escritora Linda Morales Caballero. Actualmente desarrolla Petrus, un espectáculo de gran formato inspirado en la vida de Petrus Gonsalvus, natural de Tenerife, cuya historia se cree que inspiró La bella y la bestia.
Para el estreno de A Drag Is Born contó con un equipo de profesionales integrado por Rachel Resnik (dirección), Tinna Hoffmann (ayudante de dirección) y Jess Ducey (producción internacional). Con más de diez años de trayectoria, ha trabajado como actor en cine y teatro en títulos como Smoking Club (129 Normas), Third Week y At the Barricades, de James Clements y Sam Hood Adrain.