Bandas de Guía de Isora, Garachico y Santiago del Teide actúan en Santa Cruz

El Auditorio de Tenerife recibe hoy domingo (11.30 horas) a las bandas de música Virgen de la Luz (Guía de Isora), Agrupación Musical Garachico y Santiago del Teide, en una nueva cita del ciclo Primavera Musical, que organiza la Federación Tinerfeña de Bandas de Música con la colaboración del Cabildo. El concierto es de carácter gratuito, hasta completar el aforo.
La banda de música Virgen de la Luz, dirigida por Antonio Fariña, ofrecerá los temas El volcán de Cumbre Vieja, de José Luis Peiró, y Dixieland Jam, de Bow Lowden. El segundo colectivo en salir al escenario de la Sala de Cámara será la Agrupación Musical Garachico. Dirigida por Antonio Jesús Gutiérrez, interpretará el pasodoble Garachico, de Sergio Infante Pérez, y Garachico 1706-2006.
El concierto concluirá con la banda de Santiago del Teide. Con Jorge Pujol al frente, interpretará Música y vinos, de Manuel Morales Martínez; Voyage, de Satoshi Yagisawa, y Sing, sing, sing, de Louis Prima con arreglos de Naohiro Iwai.