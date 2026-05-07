El Recinto Ferial se transforma en el epicentro de la innovación y tecnología del mundo audiovisual

El Recinto Ferial de Tenerife acoge los días 15 y 16 de mayo una nueva edición de Expo Fórum Audiovisual Tenerife, un encuentro profesional que se consolida como una de las principales plataformas culturales y creativas del Archipiélago. Concebido como un espacio de intercambio, formación y exhibición, el evento reúne a empresas, profesionales y nuevos talentos del sector audiovisual en Canarias, reforzando el papel de la isla como nodo estratégico para la creación contemporánea.
Impulsado por Dalay Betancort y René Martín Valido, Expo Fórum Audiovisual Tenerife nace con el objetivo de dinamizar la industria, fomentar la innovación tecnológica y generar sinergias entre los distintos agentes del sector. A través de una combinación de zona expositiva, conferencias, talleres especializados y espacios de networking, el encuentro propone un modelo integrador donde convergen creatividad, conocimiento y desarrollo profesional.
El programa se articula en torno a una intensa agenda de actividades formativas y demostrativas. Entre ellas, destaca el workshop sobre flujo de trabajo en cine, que sumerge a los participantes en una experiencia práctica de rodaje, abordando desde la organización del set hasta la resolución de imprevistos en tiempo real. Asimismo, se presenta la aplicación AV HUB, una herramienta digital diseñada para optimizar la conexión entre profesionales técnicos y productoras, facilitando procesos de contratación y gestión de proyectos en el ámbito audiovisual.
La innovación tecnológica tiene también un papel protagonista con la demostración de Sennheiser Spectera, un sistema de captación y transmisión de audio de última generación orientado a entornos profesionales como el cine y la televisión, además de sonido profesional y espectáculo. A ello se suma una sesión especializada en dirección de cámara en escenas de acción, donde se exploran las claves narrativas y técnicas para la creación de secuencias de alto impacto visual.
La programación continúa con propuestas orientadas al desarrollo creativo, como el taller “Experimenta Creando, De amateur a profesional’, enfocado a creadores de contenido que buscan profesionalizar sus proyectos, o el workshop sobre formato en cinematografía, que profundiza en el uso del encuadre y la composición como herramientas narrativas. Además, el encuentro dedica un espacio específico a la creación de música para cine, abordando su papel esencial en la construcción emocional de las obras audiovisuales.
Uno de los proyectos destacados se presentarán en Expo Forum es EmTir (Experiencias multisensoriales con Tecnologías inmersivas en restauración. Con este concepto se pretende transformar los servicios clásicos de sala (servicios de restaurante, pero también actividades de cata) en experiencias sensoriales complejas para los participantes introduciendo nuevas tecnologías como realidad virtual, grabaciones en 360º, combinación de imágenes y sonido, recreación de aromas o iluminación de los espacios. Se busca mejorar la experiencia del comensal, pero también crear recursos didácticos innovadores para trabajar el análisis sensorial con el alumnado de un modo más dinámico. Para ello, además de todas las operaciones inherentes a la prestación de cualquier servicio gastronómico, se producirá una ambientación sensorial de los espacios en los que se desarrolle el servicio y se diseñarán unos entornos virtuales que alteren la percepción del comensal en el momento en el que se degusten determinados productos enogastronómicos.
Esta gastroperformance será una experiencia memorable en la que el uso de las tecnologías de vanguardia sirva para crear recuerdos y emociones que fortalecen la conexión con el producto, el proceso de elaboración y el territorio. La finalidad principal del proyecto es analizar el efecto del entorno en la apreciación y valoración de aquello que comemos y bebemos, entendiendo por entorno imágenes y sonidos diversos.
De igual manera, Expo Forum prestará especial atención a los fundamentos del rodaje en 65 mm, incidiendo en por qué el gran formato sigue marcando la diferencia en la imagen cinematográfica, lejos de responder únicamente a una cuestión técnica o estética, sino que implica una auténtica reformulación del lenguaje visual. Para ello se llevará a cabo el taller ‘Gran Formato en Cinematografía: No perdamos la perspectiva’ impartido por Julio Gómez.
Más allá de su dimensión técnica, Expo Fórum Audiovisual Tenerife se posiciona como un evento de relevancia cultural, al impulsar el audiovisual como lenguaje artístico y vehículo de expresión contemporánea. La iniciativa contribuye así a fortalecer el ecosistema creativo de Canarias, conectando talento local con tendencias globales y promoviendo nuevas oportunidades de desarrollo para el sector.