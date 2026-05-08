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Fallece un hombre tras sufrir una caída accidental en una vivienda de Santa Cruz de Tenerife

Efectivos sanitarios y agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el inmueble capitalino donde solo pudieron confirmar el deceso del varón
Fallece un hombre tras sufrir una caída accidental en una vivienda de Santa Cruz. | Policía Local de SC
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Un hombre de 78 años de edad ha fallecido tras sufrir una caída accidental en el interior de una vivienda situada en la calle Simón Bolívar, según ha informado la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife a través de sus canales oficiales.

Tras recibir el aviso del incidente, se desplazaron de inmediato hasta el lugar diferentes recursos sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC), junto a patrullas de la Policía Local.

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A pesar de los esfuerzos, los efectivos solo pudieron confirmar el fallecimiento del varón, cuyas causas iniciales apuntan a un accidente dentro del domicilio.

Del suceso también se ha dado traslado a la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de las diligencias correspondientes en estos casos.

La Policía Local de Santa Cruz ha querido aprovechar sus redes sociales para “lamentar profundamente este suceso” y mostrar sus “condolencias a familiares y allegados” del fallecido en estos momentos tan difíciles.

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