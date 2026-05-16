La agenda musical de Soplo de Letras se despliega este sábado en el Campus de Guajara de la ULL

El Festival Soplo de Letras dio este viernes el pistoletazo de salida a su edición de 2026. La experiencia, que se desarrolla hasta hoy sábado en la zona de aparcamientos de la Facultad de Bellas Artes, en el Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna (ULL), tiene carácter multidisciplinar, con especial atención al humor y a la música. Para ello cuenta con una destacada nómina de artistas locales y nacionales.
La programación fue presentada ayer por el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; el concejal de Cultura, Adrián del Castillo; la edil de Turismo y Comercio, Estefanía Díaz; Adrián Rodríguez, codirector del festival, y las artistas invitadas Inés Hernand y Mägua.
CONSOLIDACIÓN
Luis Yeray Gutiérrez destacó “la consolidación de un festival que ocupa ya un lugar destacado en el ámbito de la cultura del Archipiélago, con un sólido elenco de artistas locales, nacionales e incluso ya internacionales”, y celebró su desarrollo en el área de aparcamientos de la Facultad de Bellas Artes. “Esta ubicación es fruto de un acuerdo con la Universidad de La Laguna para contar con un nuevo recinto para grandes eventos, un lugar que reúne muy buenas condiciones”, aseguró.
“Este es ya el tercer año que apostamos por un festival de gran formato”, apuntó Adrián Rodríguez. “Cuidamos el talento canario en todas las facetas del festival para que lo nuestro esté presente, se defienda y se ponga en valor”.
Si bien el grueso de la programación tiene lugar este fin de semana, Soplo de Letras tendrá un epílogo el 19 de junio en el Teatro Leal, con una jornada que incluye la proyección de películas, presentación de libros, charlas, diálogos y talleres. Inés Hernand expresó en nombre de los artistas su agradecimiento por la invitación al festival y por “esa defensa de la cultura y ese intentar promover y traer una diversidad y una propuesta un poco alternativa a lo que estamos acostumbrados a consumir y, sobre todo, ocupar los espacios públicos”.
EL HUMOR Y LA COMUNICACIÓN
La joven música tinerfeña Andrea Toledo, cuyo proyecto artístico lleva por nombre Mägua, interpretó un fragmento de uno de sus temas y también mostró su agradecimiento al festival por la oportunidad de poder promocionarse sin necesidad de salir de la Isla, justo ahora que ha publicado su primer trabajo discográfico, un EP, hace solo unos meses.
La jornada de ayer, dedicada al humor y a los nuevos lenguajes de la comunicación, contaba en su cartel con Inés Hernand, Ignatius Farray, Martita de Graná, Ignasi Taltavull, Petite Lorena y La Chirichota. Para el cierre estaba prevista una sesión musical a cargo de la dj Kiki.
La agenda de hoy está protagonizada por la música en directo, con un cartel encabezado por Ultraligera, junto a propuestas como Sanguijuelas del Guadiana, Iseo & Dodosound, Javi Medina y Paco Pecado. A esta programación se suma el talento canario emergente, con artistas como Sofía Dorta, Mägua, Isa Izquierdo, Pimienta Selectoras y AkadeBellaka. Las entradas están disponibles en la web www.soplodeletras.com.
El desarrollo de Soplo de Letras 2026 cuenta con el apoyo de diversas entidades públicas y privadas que lo hacen posible. Entre ellas se encuentran el Gobierno regional (Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Juventud Canaria), Turismo de Tenerife, el Ayuntamiento de La Laguna (Organismo Autónomo de Actividades Musicales), Fundación Mapfre Canarias y Cajasiete. A ello se suma la colaboración de diferentes marcas y empresas.