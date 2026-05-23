La Federación Tinerfeña de Bandas de Música celebra este tarde la final de su VIII Concurso de Composición

La Federación Tinerfeña de Bandas de Música celebra este sábado (19.00 horas) la final de su VIII Concurso de Composición para Banda de Música en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna (ULL). El concierto va a estar protagonizado por la Banda Insular de la federación, encargada de interpretar las obras seleccionadas por el jurado en las dos categorías del certamen: pasodoble de desfile y obra sinfónica de grado 5-6.
La entrada para presenciar esta cita musical es de carácter gratuito, si bien es necesario retirarla previamente a través del enlace web https://www.ecoentradas.com/elegirsesion/3180.
El Concurso de Composición para Banda Sinfónica de la Federación Tinerfeña de Bandas de Música se ha consolidado como una de las iniciativas más relevantes en el ámbito de la creación contemporánea para banda. Los principales objetivos de este certamen son fomentar la composición original, impulsar el desarrollo del repertorio bandístico y servir asimismo de plataforma tanto para los compositores emergentes como para los consolidados, a nivel nacional e internacional.