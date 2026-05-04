La Fundación CajaCanarias reflexiona sobre el papel de la mujer en el humor en ‘Te “ríes” como una niña’

La Fundación CajaCanarias presenta las jornadas Te “ríes” como una niña, una iniciativa que busca ofrecer un espacio abierto al debate, enfocándose en la experiencia de profesionales del humor que forman parte del sector y las productoras con perspectiva de género, dos elementos que van estrechamente de la mano.
Las jornadas están conformadas por dos foros moderados por Valeria Vegas y protagonizados por las cómicas Jéssika Rojano, Sil de Castro, Elsa Ruiz, Almu Lasacre, Maika Jurado y Esther Gimeno Gascón; talleres de clown para mujeres, impartidos por Isabel Morera, y la actuación de Eva Soriano.
La iniciativa tendrá lugar entre el 13 de mayo y el 10 de julio en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife. Toda la información se encuentra disponible en el sitio web www.cajacanarias.com.
Con Te “ríes” como una niña, la Fundación CajaCanarias pretende abordar temas como los obstáculos y estigmas a los que se enfrentan las mujeres a la hora de desarrollarse dentro del mundo del humor; la discriminación por edad y sexo; la precariedad laboral, así como la falta de una comunidad que las respalde. Finalmente, también pretende fomentar los espectáculos realizados por mujeres y la puesta en marcha de talleres de clown femeninos.
Las jornadas se inaugurarán el miércoles 13 de mayo, a las 19.00 horas, con el coloquio Comedia con perspectiva, en el que participarán Jéssika Rojano, Sil de Castro y Esther Gimeno Gascón. El martes 30 de junio, a las 19.00 horas, tendrá lugar la ponencia Reír para no callar, con Elsa Ruiz, Almu Lasacre y Maika Jurado.
Las jornadas también incluirán dos sesiones del taller de clown para mujeres impartido por la payasa, actriz, investigadora y creadora Isabel Morera Cáceres. Y el broche final lo pondrá, el 10 de julio a las 20.00 horas, la humorista y presentadora Eva Soriano, quien llevará al escenario su espectáculo Disfrutona: un monólogo fresco y deslenguado.