‘La hija del viento’, la voz de una niña que atravesó el mar con el deseo de ser libre

El Gobierno de Canarias organizó este viernes en Madrid la presentación del libro La hija del viento, escrito por la joven senegalesa Binta Claire Sy, quien, a través de poemas, narra su historia de superación y homenajea a las niñas africanas que un día se vieron obligadas a jugarse la vida en busca de un futuro mejor lejos de casa. El libro cuenta con las ilustraciones de la artista Fa Sanjurjo y un prólogo del periodista José Naranjo.
El viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, presentó el acto en la Delegación del Gobierno, que incluyó una charla entre la protagonista y el periodista Nicolás Castellano. En la conversación, la joven escritora explicó que no había pensado en hacer un libro hasta que vio que sus escritos “podían llegar lejos” y que su historia es también la de las personas que comparten su misma experiencia.
“Estoy orgullosa de ver que hay gente que quiere leerlo y entenderlo, y ojalá que algún día ese mensaje siga volando con el viento para ayudar a que la gente vea a los migrantes con humanidad, con sus historias y corazones limpios”, afirmó.
ESPERANZA
Durante la presentación de La hija del viento, que también contó con la presencia de la directora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mónica López, se proyectó un vídeo realizado por el fotógrafo Juan Luis Rod y el periodista Pepe Naranjo, donde se recoge, a través de imágenes y voz de la propia Binta Claire Sy, algunos fragmentos de su historia, desde sus orígenes en Senegal hasta su llegada a Canarias.
En esa misma pieza audiovisual se puede conocer su nueva vida en las Islas, desarrollando una de sus grandes pasiones: el fútbol. Las palabras de Binta, una joven de solo 15 años, son también las de cientos de niñas invisibles que lo dejan todo atrás en busca de esperanza.