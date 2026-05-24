La obra ‘Tarzán, soy igual a ti’ recala en el Teatro Príncipe Felipe de Tegueste

La compañía Fussion pone este domingo (12.00 horas) en escena su obra Tarzán, soy igual a ti en el Teatro Príncipe Felipe de Tegueste. Esta producción escénica ofrece un mensaje de fraternidad, valores familiares y aceptación de las diferencias. La versión de Leonardo Abreu sobre el clásico de Edgar Rice Burroughs se basa en la inclusión y la vida de un niño que, aunque diferente, tiene el mismo corazón que los demás. Todo esto, acompañado de una trama de diversión y aventura junto a momentos musicales dirigida a toda la familia.
En el elenco de Tarzán, soy igual a ti figuran los actores Giampiero Di Bello, Mayra Alejandra Goncálves, Leonardo Abreu, Elizabeth Morales, Aldo Tejera, Verónica Núñez y Chris River.
La historia se desarrolla en el Congo, donde el matrimonio Smith llega a tierra con su pequeño bebé tras el naufragio de su barco. Derrotados y casi sin aliento, se disponen a descansar cuando son acorralados por un tigre. El bebé logra salvarse y es encontrado por una gorila que se siente bendecida, porque la selva le ha devuelto a un hijo que una vez le quitó, sin importar que tuviera otra forma y color.