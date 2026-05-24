cultura

La obra ‘Tarzán, soy igual a ti’ recala en el Teatro Príncipe Felipe de Tegueste

La compañía Fussion representa este domingo al mediodía la versión concebida por Leonardo Abreu sobre el clásico literario
Imagen de una puesta en escena de la obra de Fussion Teatro. / DA
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La compañía Fussion pone este domingo (12.00 horas) en escena su obra Tarzán, soy igual a ti en el Teatro Príncipe Felipe de Tegueste. Esta producción escénica ofrece un mensaje de fraternidad, valores familiares y aceptación de las diferencias. La versión de Leonardo Abreu sobre el clásico de Edgar Rice Burroughs se basa en la inclusión y la vida de un niño que, aunque diferente, tiene el mismo corazón que los demás. Todo esto, acompañado de una trama de diversión y aventura junto a momentos musicales dirigida a toda la familia.

En el elenco de Tarzán, soy igual a ti figuran los actores Giampiero Di Bello, Mayra Alejandra Goncálves, Leonardo Abreu, Elizabeth Morales, Aldo Tejera, Verónica Núñez y Chris River.
La historia se desarrolla en el Congo, donde el matrimonio Smith llega a tierra con su pequeño bebé tras el naufragio de su barco. Derrotados y casi sin aliento, se disponen a descansar cuando son acorralados por un tigre. El bebé logra salvarse y es encontrado por una gorila que se siente bendecida, porque la selva le ha devuelto a un hijo que una vez le quitó, sin importar que tuviera otra forma y color.

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