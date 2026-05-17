Natalia Medina recibe el premio honorífico Por Amor a la Danza del DanzaTTack

El XVI Festival Internacional de Danza y CineDanza DanzaTTack, que comenzó el pasado 8 de mayo, concluye este domingo en El Sauzal, sede principal del encuentro. El cierre del festival se inicia este mediodía con el XI Encuentro Regional de Danza Escolar en el Teatro El Sauzal, en el que participan escuelas de todo el Archipiélago. Posteriormente (13.00 horas) se desarrollará el acto de entrega del Premio de Honor Por Amor a la Danza a la artista Natalia Medina.
Nacida en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), Natalia Medina cuenta con una sólida formación académica, siendo licenciada en Educación Física por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y máster en Artes Escénicas por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Su formación como bailarina y docente se ha desarrollado tanto en las Islas como en ciudades de referencia internacional como Madrid, Barcelona, Londres, París y Nueva York.
A lo largo de su carrera ha centrado su labor en la formación, creación y producción artística, así como en el impulso de proyectos que promueven la danza como herramienta de transformación social y bienestar colectivo.
Entre los hitos más destacados de su trayectoria figura la creación, en 1996, de Masdanza, plataforma que dirige desde entonces y que en 2026 celebrará su trigésimo primer aniversario. Este festival se ha consolidado como un referente internacional para jóvenes creadores, estableciendo vínculos con certámenes de Europa y Asia y obteniendo desde 2019 el sello de calidad EFFE, otorgado por la Asociación Europea de Festivales.
Su compromiso con la difusión y accesibilidad de la danza se refleja también en iniciativas pedagógicas y sociales como Across Hip-Hop, Un Kilo de Danza o el festival Transitando, además de su colaboración con entidades vinculadas a la formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad.