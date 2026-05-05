Oroval presenta ‘Ecos de mi patio’, la vigésima edición de su Festival Pueblo a Pueblo

La agrupación folclórica Oroval celebra el sábado 16 de mayo, en la plaza de Franchy Alfaro de La Orotava (21.00 horas), su XX Festival Pueblo a Pueblo, que lleva por título Ecos de mi patio. El espectáculo, que se enmarca en el programa de las fiestas patronales, contará este año con la actuación de Echentive, de Fuencaliente, La Palma, una formación con más de 50 años de historia.
En esta edición, Oroval ha preparado un festival dividido en tres bloques, donde en primer lugar se podrá disfrutar del folclore tradicional de Tenerife y la vida en torno al patio, punto neurálgico de la convivencia para el campesinado. Luego actuará Echentive, con un amplio repertorio tradicional fruto de los trabajos de investigación y recopilación realizados desde su fundación. Finalmente, como cierre del encuentro musical, se volverá a contar con la actuación de Oroval, con un repertorio folclórico vinculado a la Isla.