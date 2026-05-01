Las plantas, la artesanía y los libros vuelven al parque García Sanabria

La XLIX Exposición Regional de Flores, Plantas, Artesanía Tradicional Canaria, Gastronomía y Libros regresó ayer, como cada año por las Fiestas de Mayo, al parque García Sanabria de la capital chicharrera, donde permanecerá abierta hasta el próximo lunes, de 11.00 a 21.00 horas.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, acompañado por la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello; el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, así como por otros ediles municipales, inauguraron ayer la muestra.
Bermúdez puso en valor que “esta es una de las citas de referencia de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz, a la que cada año acuden miles de personas no solo para disfrutar de todo lo que la feria tiene que ofrecer, sino también para hacer del parque García Sanabria epicentro de nuestras fiestas fundacionales”.
“Aquí no solo encontramos flores, plantas y buena gastronomía, sino también literatura de la mano de la Feria del Libro o, como no, a nuestros Gorgoritos, y digo nuestros porque son parte indivisible ya de nuestras fiestas fundacionales y, por supuesto, de nuestros recuerdos más entrañables”, añadió.
Mientras, Rosa Dávila reconoció tener “muchísimo cariño a estas fiestas, porque mis comienzos políticos fueron aquí, como concejala de Parque y Jardines y porque probablemente uno de los mayores eventos y de los más bonitos que se celebran en Santa Cruz es esta Feria de Flores y Plantas, que ha ido creciendo e incorporando libros, gastronomía y artesanía”.
Por su parte, Javier Caraballero puso en valor “el respaldo al sector artesanal canario, la programación cultural paralela y la apuesta por mantener vivas tradiciones con un fuerte arraigo en la ciudad, como las Cruces de Flores Naturales o la exposición de flores, plantas y artesanía”.
Por otra parte, cabe recordar que dentro del programa se incluye la Feria del Libro de la capital, organizada por el Organismo Autónomo de Cultura, y que está abierta al público desde ayer entre el paseo Domingo Pérez Minik (tramo del kiosco Numancia hacia la fuente central) y Rambla de Santa Cruz, así como en el Espacio Ángel Guimerá, en la glorieta Patricio Estévanez.
En cuanto a las siempre esperadas actuaciones de Los Gorgoritos de Maese Villarejo y sus muñecos animados, las primeras funciones ya tuvieron lugar ayer en su habitual ubicación del Reloj de Flores del parque, mientras que hoy, así como mañana, el domingo y el próximo lunes se realizarán dos pases, a las 12.00 y a las 18.00 horas.
Asimismo, se han ubicado un total de 83 casetas distribuidas a lo largo de los principales paseos del parque, con 24 expositores para la venta y exhibición de flores y plantas; 14 especializados en productos de gastronomía, y 45 de artesanía, a los que hay que sumar las 31 casetas de la Feria del Libro.
Asimismo, este domingo, a las 17.00 horas, se desarrollará el Concurso de Dibujo y Pintura Infantil, para menores de entre 3 y 12 años y cuya inscripción previa con entrega de los trabajos se puede realizar desde ayer en el expositor de Fiestas de Santa Cruz en el propio parque.
Actuaciones
Los grupos folclóricos amenizarán todos los días de la feria, comenzando hoy el grupo Verode, a las 13.00 horas, mientras que el Grupo Folclórico Parranda Santo Ángel lo hará a las 17.00 horas y el Grupo Folclórico Paiba de San Andrés a las 19.00 horas. Mañana, el Grupo Folclórico Toscal Romántico actuará a las 13.00 horas, G.F. Bienmesabe a las 17.00 horas y Parranda La Era a las 19.00 horas.
Ya el domingo, los protagonistas serán Tajaraste a las 12.30 horas, Chácaras y Tambores del Garajonay a las 17.00 horas y AF Virgen de La Alegría a las 19.00 horas. La programación terminará el próximo lunes con Grupo Folclórico Alborada Canaria a las 11.30 horas.
La clausura de la exposición será el próximo lunes, a las 21.00 horas, pero antes, a las 13.00 horas, tendrá lugar el acto de entrega de los premios del Concurso de Cruces de Flores Naturales.