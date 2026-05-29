‘Referentes de la literatura canaria’ se presenta en el Real Casino de Tenerife

El salón principal del Real Casino de Tenerife, en la capital tinerfeña, será este viernes (19.30 horas) el escenario de la presentación de la obra Referentes de la literatura canaria, un proyecto artístico-literario que recoge por primera vez en un solo volumen los textos y retratos a plumilla de 150 personalidades de referencia de la escritura en las Islas.
El acto estará conducido por el bibliotecario de la entidad, el escritor Mariano Gambín, y contará con la participación de la directora de la Colección Palabra y Verso, Josefa Molina, y del artista Eugenio Aguiar.
Referentes de la literatura canaria es un proyecto que recoge textos, tanto en verso como en prosa, de 75 autoras y 75 autores de todas las islas, que están acompañados por los retratos a plumilla, obra del artista Eugenio Aguiar, de Guía de Gran Canaria. El libro está prologado por el Premio Canarias de Literatura 2018 y poeta, Ángel Sánchez.
La obra constituye el volumen número 15 de la Colección Palabra y Verso, impulsada por la Asociación de Escritoras y Escritores Palabra y Verso, bajo el sello Beginbook Ediciones.