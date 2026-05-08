Said Muti actúa esta noche en el ciclo ‘Primavera en la Fundación’ de CajaCanarias

La Fundación CajaCanarias continúa hoy viernes (20.00 horas) con la programación musical de su ciclo Primavera en la Fundación con la presencia del artista grancanario Said Muti, acompañado por su banda. El concierto tendrá lugar en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife y toda la información, así como el enlace de venta de entradas, se encuentra disponible en la web www.cajacanarias.com.
Said Muti presentará en concierto Criminales del sueño, su tercer álbum de estudio y ganador de dos Premios Canarios de la Música 2025: Mejor Álbum de Rock y Mejor Diseño. Tras debutar en 2016 con De tripas Rock ‘N’ Roll y continuar en 2018 con Habitación 828, llega un nuevo disco que promete seguir en la escala ascendente e imparable que lo ha llevado en los últimos años a ser artista invitado de Elton John, Bonnie Tyler, Vetusta Morla, Dani Martín y Fito & Fitipaldis, y a pisar las tablas de los mejores escenarios del país.
En este tercer asalto, Muti camina por los senderos de la canción sin dejar de lado la innovación musical y, como siempre, apoyado por la contundencia de sus letras.