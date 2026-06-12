El concejal de Obras de Santa Cruz de Tenerife, Javier Rivero, usa la IA para responder a Vox sobre la calle La Rosa

La Inteligencia Artificial (IA) entró ayer en la comisión de control del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. En una comparecencia solicitada por el grupo Vox al concejal de Obras e Infraestructuras, Javier Rivero, sobre la finalización de las obras en la calle La Rosa y en la avenida de Anaga, el edil indicó que “a ver qué dice Google, porque a veces tengo dudas de si me he equivocado cuando en otras ocasiones me preguntan en comparecencias o plenos sobre estas obras”.
Y así la IA dio la respuesta: “El Ayuntamiento de Santa Cruz prevé finalizar las obras de transformación de la calle La Rosa entre finales de junio y principios de julio, dando así cierre a un proyecto de rehabilitación integral”. Rivero continuó añadiendo que “los trabajos encaran su recta final tras tres años de ejecución, con el objetivo de concluir la pavimentación en los remates el próximo mes”.
Ante la sorpresa del portavoz de Vox, Alejandro Gómez, que recomendó que “no se fíe la IA”, Rivero apuntó que “la obra ha estado marcada por obstáculos, como el hallazgo de infraestructuras subterráneas antiguas o canalizaciones y redes que no figuraban en los planos iniciales, lo que ha derivado un retraso de 12 meses en su finalización y un modificado del proyecto, incrementando en 1,3 millones más el presupuesto inicial de 4,3 millones”.
Sobre la avenida de Anaga, Rivero dijo que las obras se esperan acabar en febrero de 2027, pues “también han habido problemas de cimentación que han retrasado la ejecución, lo que costará un millón más”. Demoras a las que se suma que “la dramática falta de personal en el sector de la construcción”.