Detenido un hombre en Santa Cruz de Tenerife por corrupción de menores, pornografía infantil y agresión sexual a una niña de 15 años

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santa Cruz de Tenerife a un hombre de 27 años como presunto autor de los delitos de corrupción de menores, pornografía infantil y agresión sexual. El investigado, que contaba con un elevado número de antecedentes previos por delitos de violencia sobre la mujer y de la misma naturaleza, captaba presuntamente a sus víctimas a través de plataformas digitales. La autoridad judicial competente ya ha decretado su ingreso en prisión provisional.
La operación policial comenzó a raíz de una denuncia presentada en el municipio del Puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz. La madre de una menor de 15 años alertó a las fuerzas de seguridad de que su hija había contactado con un varón mayor de edad a través de una red social. Según la denuncia, el sospechoso se ganó de forma progresiva la confianza de la víctima para conseguir que le enviara fotografías y vídeos de contenido sexual. Posteriormente, empleó presuntamente amenazas de difusión del material para coaccionar a la menor.
El ‘modus operandi’ del detenido
Las pesquisas de la Policía Nacional determinaron que el arrestado actuaba siempre bajo el mismo patrón de conducta. El investigado localizaba a menores de edad en redes sociales y entablaba conversaciones adaptadas a la edad e intereses de las víctimas. Tras consolidar este primer vínculo, desviaba la comunicación hacia aplicaciones de mensajería instantánea con el objetivo final de obtener los archivos de carácter íntimo.
Una vez que obtenía las primeras imágenes o vídeos, el detenido utilizaba el chantaje. Amenazaba a las víctimas con difundir el contenido audiovisual en su entorno social y familiar si se negaban a seguir enviándole nuevo material multimedia.
Más de 18.000 mensajes de control en 15 días
La investigación tecnológica del teléfono móvil del arrestado desveló la intensidad del control ejercido. Los agentes de la Policía Nacional localizaron una gran cantidad de archivos y un registro de más de 18.000 mensajes de texto enviados en un periodo de apenas quince días.
Este volumen de comunicaciones evidenció el grado de dependencia emocional y la monitorización a la que sometía a la menor de 15 años. Según consta en el informe policial, el detenido imponía de manera estricta pautas sobre la forma de vestir de la víctima, determinaba las personas con las que podía relacionarse y supervisaba directamente su actividad en plataformas digitales, exigiéndole el bloqueo de múltiples amistades en sus perfiles públicos.
Localización en Tenerife y colaboración ciudadana
Las gestiones policiales de localización situaron el paradero del presunto autor en la isla de Tenerife. Agentes adscritos a la jefatura insular coordinaron el dispositivo que culminó con su localización y detención en la capital tinerfeña. Tras ser puesto a disposición judicial, se ordenó su encarcelamiento inmediato de manera preventiva debido a la gravedad de los hechos y la reincidencia del sujeto.
La Policía Nacional recuerda que los ciudadanos disponen de canales de colaboración ciudadana para comunicar de forma anónima y confidencial cualquier sospecha o indicio de actividad delictiva. Este tipo de datos pueden facilitarse a través del apartado especializado de la página web oficial del cuerpo general de policía.