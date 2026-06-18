Cristina Ruiz protagoniza una nueva entrega de Blablalab, el podcast de Colectivo Loba

Colectivo Loba Lab presenta un nuevo episodio de Blablalab Podcast (www.colectivoloba.com) con la participación de Cristina Ruiz, una de las voces más representativas de la nueva escena alternativa de Canarias. El episodio, que se estrenará el próximo 20 de junio, continúa el ciclo de encuentros audiovisuales que ha reunido a creadoras y creadores de distintas disciplinas para reflexionar sobre los procesos artísticos, la profesionalización cultural y los desafíos en torno a la internacionalización de la creación contemporánea.
Cantante tinerfeña vinculada a la música alternativa, Cristina Ruiz desarrolla una trayectoria marcada por la experimentación y la hibridación de lenguajes musicales. Su trabajo transita entre el rock, la electrónica y la cultura urbana, construyendo una identidad artística propia donde la intensidad vocal, la presencia escénica y la búsqueda constante de nuevas formas de expresión ocupan un lugar central.
Desde 2018 forma parte de Las Ratas, una de las bandas históricas del panorama musical canario, contribuyendo a una etapa de renovación sonora y estética del grupo. Anteriormente participó en proyectos como Neith, Line y Mother in Law, experiencias que han consolidado una práctica artística abierta a la exploración y al diálogo entre géneros.
Durante la conversación con Carlos Robles, Ruiz aborda cuestiones relacionadas con la construcción de una identidad artística desde los territorios insulares, la importancia del directo como espacio de conexión con el público, los procesos de creación musical contemporánea y los retos que afrontan las artistas emergentes en un contexto cultural en constante transformación.
Con este episodio, BLABLALAB Podcast continúa el proyecto que ha contado con la participación de referentes de distintos ámbitos de la creación contemporánea. Entre ellos, el poeta, escritor y gestor cultural Alejandro Krawietz, protagonista del capítulo dedicado a la literatura o Paula Calavera en artes visuales que han compartido sus experiencias profesionales y creativas a través de este formato.
BLABLALAB Podcast forma parte de la programación de Colectivo Loba Lab, un laboratorio de innovación cultural impulsado desde Canarias para la profesionalización, visibilización e internacionalización de artistas emergentes. A través de podcasts, mentorías especializadas, sesiones musicales en directo, encuentros profesionales y herramientas digitales, el proyecto trabaja para fortalecer el ecosistema creativo de las islas y generar nuevas oportunidades para sus creadoras y creadores.
La publicación del episodio de Cristina Ruiz coincide con la recta final de la programación de Colectivo Loba Lab, que durante el mes de junio continúa desarrollando actividades formativas y encuentros especializados en los ámbitos de la música, la literatura y las artes visuales.
El capítulo estará disponible a partir del 20 de junio en la plataforma digital y canales oficiales de Colectivo Loba Lab.
Colectivo Loba Lab es un proyecto subvencionado por el Ministerio de Cultura que promueve la innovación cultural, la sostenibilidad, la igualdad de oportunidades y la internacionalización del talento creativo producido en Canarias.