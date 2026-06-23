Desalojo de urgencia en las Cuatro Torres de Madrid por un incendio

Alarma en el distrito financiero de la capital. Un incendio declarado en la Torre Moeve, uno de los emblemáticos rascacielos que conforman el complejo de las Cuatro Torres de Madrid (cerca de Plaza de Castilla), ha obligado a activar los protocolos de emergencia y a desalojar por completo el edificio, según informa El Español.
Los hechos se han producido sobre las 17.05 horas, cuando se ha recibido un primer aviso por un incendio en la planta 16 que ha obligado a desalojar la torre. Los servicios de emergencia buscan a tres personas confinadas en el edificio.
Esta misma torre ya fue escenario de un pequeño incendio a mediados de diciembre provocado por un transformador eléctrico. En aquel momento también se ordenó la evacuación de la torre y la interrupción del suministro eléctrico.