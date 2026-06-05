El Festival Mar Abierto trae este domingo a Luz Casal a Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria se prepara para recibir a Luz Casal este domingo (19.00 horas) en el Auditorio Alfredo Kraus, donde la artista gallega va a presentar su trabajo discográfico más reciente, Me voy a permitir, en un concierto que tiene las entradas agotadas desde hace meses.
El concierto forma parte de la programación del Festival Mar Abierto, que en 2026 está celebrando su 20º aniversario con una edición especial marcada por grandes nombres de la música nacional e internacional. Hasta un total de 11 artistas brindarán 20 conciertos en las Islas.
La próxima cita será con Sílvia Pérez Cruz, que aterriza en Canarias con su tour internacional, con fechas previstas también en Latinoamérica y en grandes capitales europeas. La artista actuará el 26 de junio en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura y el 27, en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria.
Los conciertos de Festival Mar Abierto cuentan con el apoyo del Gobierno de Canarias (Turismo Islas Canarias, con su marca Islas Canarias-Latitud de Vida, y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural), el Cabildo de Gran Canaria (La Isla de Mi Vida), los ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (a través de la Concejalía de Cultura y de Promoción Las Palmas), y La Laguna (por medio del Organismo Autónomo de Actividades Musicales y Cultura) y el Cabildo de Fuerteventura.