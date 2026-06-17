El Gobierno de Canarias abre una nueva vía de financiación con su primera emisión sostenible de 500 millones

El Gobierno de Canarias ha dado un paso inédito en su estrategia financiera con la colocación de su primera emisión sostenible en los mercados internacionales, una operación de 500 millones de euros a diez años que refuerza la presencia de la comunidad autónoma entre los emisores públicos comprometidos con criterios ambientales y sociales.
La emisión, que despertó una demanda cercana a los 1.000 millones de euros, se ha realizado bajo el nuevo Marco de Financiación Sostenible del Ejecutivo regional, validado por Moody’s Ratings con una calificación SQS2 («muy buena»), la segunda más alta de su escala. Los recursos obtenidos estarán vinculados a inversiones en ámbitos como las infraestructuras, la transición energética, el agua, la vivienda, la educación, la sanidad y la adaptación al cambio climático.
Con esta operación, Canarias se incorpora a una línea de financiación que otras comunidades autónomas españolas ya vienen utilizando y que facilita el acceso a inversores institucionales especializados en activos sostenibles. La emisión, con vencimiento en abril de 2036 y un cupón del 3,5 %, quedó sobresuscrita en dos veces, reflejando el interés del mercado por la deuda canaria.
La colocación contó con BBVA, CaixaBank, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC y Santander como entidades financieras participantes, mientras que Crédit Agricole CIB actuó además como estructurador ESG de la operación.
En el proceso también participó la firma canaria independiente Cross Capital, que asesoró al Gobierno autonómico en distintos aspectos técnicos relacionados con el marco de financiación sostenible y la definición de la emisión. La compañía ya había participado en 2021 en la emisión verde de Metropolitano de Tenerife, considerada uno de los precedentes de este tipo de instrumentos en el Archipiélago.
La operación supone un nuevo paso en la diversificación de las fuentes de financiación de Canarias y abre la puerta a futuras emisiones vinculadas a proyectos estratégicos para las Islas, en un contexto de creciente interés de los inversores internacionales por activos asociados a la sostenibilidad y al largo plazo.