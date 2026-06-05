El historietista Maikel protagoniza la nueva cita ‘Entre viñas y viñetas’ de Tacoronte-Acentejo

El historietista Maikel, mítico dibujante de la revista El Jueves, es el ilustrador invitado en una nueva edición de Entre viñas y viñetas. La iniciativa, que apuesta por un maridaje entre el mundo del cómic y la enología, es una de las secciones más características del programa Extra de Verano Tacoronte-Acentejo en La Laguna, que se desarrolla durante todo el mes de junio.
Maikel tenía previsto firmar ejemplares ayer, y volverá a hacerlo hoy, en la Librería Lemus de La Laguna, en horario de 18.00 a 20.00 horas. Además, este viernes (20.15 horas) participará en el encuentro Entre Viñas y Viñetas junto al especialista Manuel Darias, colaborador de DIARIO DE AVISOS con su página Historieta, que publica desde hace más de 50 años.
Durante el acto de presentación celebrado este jueves, el historietista estuvo acompañado por la concejala de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de La Laguna, Cristina Ledesma; el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo, José Manuel González, y Francisco González Lemus, en representación de la Librería Lemus.
Maikel agradeció la invitación de los organizadores y aseveró que para él es un honor formar parte de la historia de Entre viñas y viñetas, disfrutando, además, de una ciudad catalogada como Patrimonio de la Humanidad como es San Cristóbal de La Laguna.
Maikel dibuja desde hace más de tres décadas en la revista El Jueves su estupenda serie Seguridasosiá, protagonizada principalmente por las andanzas del Dr. Muñón en un hospital público. En la actualidad, lleva 1.770 páginas dibujadas con una visión satírica del mundo sanitario, donde desarrolla todo su magistral humor.
Antes había publicado en la revista Mortadelo su serie Los Especialistas S.L. para Ediciones B. También publicó en otras cabeceras míticas, como El Papus, Hara Kiri, Balalaika, Caníbal, Primeras Noticias (las series Tartán y Los casos del comisario Claquet), Gaceta del Humor, Penthouse, Estudiad Malditos, Buenafuente y en diarios como El Mundo, Sport y El Periódico de Catalunya (las series Dos tenedores y El pequeño Pravda deportivo).
En 2011 recibió el Premio Ivá al Mejor Historietista Profesional y en 2017, el Premio Historieta DIARIO DE AVISOS al Mejor Dibujante de Historieta de Humor.
El arte de Maikel, indiscutible gran maestro del gag mudo en el mundo del tebeo, se suma ahora a la larga lista de historietistas que ya han pasado por la comarca vitivinícola Tacoronte-Acentejo, a través de esta aguda iniciativa, única en el panorama español de las denominaciones de origen, que fusiona el arte del vino con el arte del tebeo.