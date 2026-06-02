El IV Festival de Humor Reíslas brinda en Tenerife 14 de sus 50 funciones

Catorce de las cincuenta funciones previstas en el IV Festival de Humor Reíslas tendrán lugar en Tenerife entre septiembre y octubre. Diferentes espacios escénicos de La Laguna y Arona han programado los shows de los cómicos canarios Darío López, Cristito y Aarón Gómez, a los que se suman Alma Andreu (Soy la Forte), el dúo conformado por David Fernández y José Corbacho, Isabel Rey, Pedro Ángel Roca, Aguilera y Meni, Wilbur, Miguel Miguel, Ger, David Puerto, Led Varela, Tertawa (José María Listorti, Pachu Peña y Sebastián Almada) y Abraham Cupeiro.
LOCALIDADES
El Festival de Humor Reíslas ya ha puesto a la venta las entradas para las actuaciones previstas en su plataforma web www.reislas.com, cuyos precios oscilan, según los espectáculos, entre los 16 y los 40 euros.
Un conjunto de 27 artistas ofrecerán en esta cuarta edición un total de 50 funciones en 22 recintos escénicos de Canarias. En Tenerife, la primera en actuar, el 12 de septiembre en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, será Soy la Forte, pseudónimo detrás del que figura Alma Andreu.