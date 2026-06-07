‘La costa de los cantares’: Olga Cerpa y Mestisay tienen nuevo disco

Olga Cerpa y Mestisay acaban de publicar La costa de los cantares, su nuevo disco, que se estrena en las plataformas digitales. Definido como un viaje iniciático que mira hacia el continente africano y sus conexiones americanas, en él participan músicos de Angola, Guinea Bissau, Congo y Cabo Verde.
La costa de los cantares surge de una pequeña anécdota que le narra un pescador isleño hace muchos años a Manuel González, entonces un joven estudiante, durante una encuesta universitaria para un trabajo de una de las asignaturas que cursaba. Durante siglos, pescadores canarios navegaban hasta las costas africanas, una amplia zona marítima con gran riqueza pesquera que se extendía por las aguas de diversos países, para hacer acopio de capturas que después traerían hasta los mercados y factorías de las Islas.
Entonces no disponían de comodidades en los barcos y lo único que les permitía cierta distracción eran los tradicionales juegos de cartas y las emisoras de radio que captaban durante la navegación por las riberas que circundaban. Sonaban canciones que les eran ajenas, pero que llenaban sus horas con melodías coloristas y ritmos a veces frenéticos y alegres, a veces nostálgicos. Los pescadores navegaban por La costa de los cantares.
COLABORACIONES
La grabación de los 10 temas que componen el álbum ha contado con la colaboración de intérpretes como la cantante de Guinea Bissau Eneida Marta y el maestro del cavaquinho de Cabo Verde Rufino Almeida, Bau. Las coloristas guitarras africanas fueron grabadas por el congoleño Matías Dorán, Texas, y los bajos por el angolano Ricardo Campos. La mayor parte de las percusiones étnicas fueron tocadas para la grabación por Miroca Paris. Los coros fueron grabados por la caboverdiana Zizi Vasconcelos y la guineana Yura Silva.
La producción ha estado a cargo de Hirahi Afonso y de Manuel González. La versión física del disco, que contará con ediciones en CD y vinilo, cuenta con el grafismo del diseñador isleño Jorge Leal, que desarrolla aplicaciones de IA sobre imágenes de los fotógrafos Ángel Luis Alday y Enrique Nácher.
Su estreno en directo tendrá lugar el 19 de junio en la plaza de Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria, con la presencia de algunos de los músicos africanos que participaron en la grabación. En Tenerife se presentará el 2 de julio (20.30 horas), en el Teatro Leal de La Laguna.