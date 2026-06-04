La Pop Culture Band protagoniza este sábado el prólogo de Fimucité 2026 con ‘And The Winner is…’

El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité), que celebra su vigésima edición del 3 al 19 de julio en Santa Cruz y La Laguna, ofrece este sábado (21.00 horas) como antesala un concierto gratuito en la plaza de la Candelaria de la capital tinerfeña. Con el título de And The Winner is…, la cita va a estar protagonizada por la Pop Culture Band.
El festival y su programación se presentaron este miércoles en el Ayuntamiento de Santa Cruz, en un acto que contó con la presencia del alcalde, José Manuel Bermúdez; el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa; el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha; la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani; la concejala de Presidencia, Purificación Dávila, y el de Cultura, Santiago Díaz Mejías, y el director de Fimucité, Diego Navarro.
La Pop Culture Band, formación pop rock residente de Fimucité desde 2014, ofrecerá el sábado en And The Winner is… un espectáculo de dos horas concebido para hacer bailar al público sin descanso. Liderada por Gonzalo de Araoz, interpretará una selección de bandas sonoras y canciones cinematográficas emblemáticas, en la que se encuentran temas vinculados a títulos como Cazafantasmas, Shrek 2, Footloose, Flashdance, Top Gun, Grease, Regreso al futuro, Rocky III, Armageddon y Dirty Dancing. Como broche de la velada, habrá una sesión de dj a cargo de Nagoba, percusionista, compositor y productor.
En el marco de la colaboración con el Ayuntamiento, Fimucité volverá a contar este año con la participación de la Banda Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife, dirigida por Ismael Brajim, en el concierto The Win Band Melodies, que se celebra el 9 de julio (19.00 horas) en la plaza del Príncipe, en el que se recorrerán bandas sonoras candidatas y ganadoras del Óscar, con arreglos de Juan Antonio Domínguez Martín y David Hernández Herrera.
CINE DE VERANO
Otra de las actividades paralelas más populares es el cine de verano, que regresa los días 3, 4 y 5 de julio. Las proyecciones gratuitas al aire libre (19.00 horas), en la plaza de Residencial Anaga, son fruto de la colaboración con el Ayuntamiento y Distrito Centro-Ifara, así como con la Fundación DISA. Se exhibirán Robot Salvaje (Chris Sanders, 2024), Cómo entrenar a tu dragón (Chris Sanders y Dean DeBlois, 2010) y La invención de Hugo (Martin Scorsese, 2011).
En el programa de conciertos figura Golden Piano Stories, el 11 de julio (20.00 horas) en el Teatro Leal de La Laguna. Estará protagonizado por el pianista polaco Aleksander Debicz, quien estrenará mundialmente una cuidada selección de arreglos exclusivos de bandas sonoras oscarizadas.
El 16 de julio será el turno de John Williams Reimagined (19.00 horas), que se estrenará en España en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife y volverá a interpretarse el 18 en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria.
Asimismo, Fimucité presentará por primera vez en Canarias, en el Auditorio de Tenerife, el espectáculo Star Wars: A New Hope In Concert los días 17 y 18 de julio (19.00), con la Sinfónica de Tenerife, dirigida por Eímear Noone, interpretando en directo la legendaria partitura de Williams mientras se proyecta la película original de 1977. El broche de oro del festival llegará el domingo 19, en el mismo escenario, con la Fimucité 20 Red Carpet Gala, dirigida por Diego Navarro e interpretada por la Sinfónica de Tenerife y el Tenerife Film Choir.
Entre los invitados del festival se hallan este año los compositores oscarizados Stephen Warbeck y John Corigliano.