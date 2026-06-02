Lauro Samblás reinterpreta la identidad isleña en una intervención artística con IQOS en La Laguna

El artista canario Lauro Samblás ha creado una obra efímera con motivo del Día de Canarias que revisita algunos de los símbolos más reconocibles del Archipiélago -como el sol, el mar, las palmeras o la strelitzia- desde una estética contemporánea, demostrando que la tradición sigue siendo una fuente viva de inspiración.
La pieza, creada en El Patio by IQOS en La Laguna, forma parte de la colaboración IQOS x Lauro Samblás, un proyecto que conecta el talento creativo local con nuevas formas de expresión. A través de su lenguaje visual, el artista tinerfeño construye un universo donde conviven identidad, color y modernidad, trasladando el imaginario canario a un contexto actual y cotidiano.
“Para mí, esta colaboración ha sido una oportunidad de reinterpretar símbolos muy reconocibles de Canarias desde un lenguaje más actual para construir algo que conecta con nuestra identidad, pero también con cómo la vivimos hoy. Es una línea creativa que ya estoy desarrollando en otros proyectos internacionales, donde la tradición convive con una mirada más contemporánea”, señala el director creativo.
La intervención se desarrolló en el marco de las celebraciones del Día de Canarias durante un acto en El Patio by IQOS, donde los asistentes pudieron observar el proceso creativo en directo, en una experiencia que combinó arte y gastronomía local. Parte de esta intervención se extendió también a Gran Canaria, con actividades en la boutique IQOS del centro comercial Alisios, y se enmarca en una programación más amplia impulsada por la marca para conectar con la cultura local a través de diferentes propuestas vinculadas al arte y la gastronomía.
La iniciativa pone en valor una idea cada vez más presente en la escena cultural contemporánea: la tradición no es estática, sino que evoluciona con cada generación. Con esta colaboración, IQOS refuerza su apuesta por el talento local y por propuestas que trascienden lo convencional.