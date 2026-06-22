Muere un turista británico tras sufrir un violento asalto mientras celebraba su cumpleaños en Los Cristianos

Un turista británico de 88 años ha fallecido en la noche del domingo después de resultar gravemente herido durante un asalto ocurrido la pasada semana, concretamente el día de su cumpleaños, en Los Cristianos, en el sur de Tenerife, cuando se encontraba junto a su pareja, según informa Daily Mail y confirma la Policía Nacional a este periódico.
El citado medio británico apunta que el suceso tuvo lugar el miércoles en las inmediaciones de un complejo de apartamentos de la zona, donde la víctima habría sido abordada por un hombre en el transcurso de un presunto robo con violencia.
Los servicios de emergencia acudieron al lugar y lograron reanimarlo tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. Posteriormente, fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario en estado muy grave, donde finalmente ha fallecido.
La Policía Nacional indica que ha abierto la correspondiente investigación para esclarecer las causas del fallecimiento de la víctima e identificar al autor de la agresión.
Flores y mensajes de recuerdo en el lugar del suceso
Tras conocerse el fallecimiento, varias personas han depositado flores en las inmediaciones del edificio donde ocurrió el ataque. También se han compartido mensajes de recuerdo en memoria del turista británico, que se encontraba en Tenerife junto a su esposa cuando fue víctima del asalto.
El caso ha causado conmoción entre residentes y visitantes de Los Cristianos, una de las zonas turísticas más concurridas del sur de la Isla.