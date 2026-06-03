Música, artes escénicas, humor y participación, ejes del VII SUMA Festival

Santa Úrsula es hasta el domingo un punto de encuentro para la música, el teatro, el humor, la creatividad y la participación. Así se expuso este lunes en la presentación del VII SUMA Festival, en el Espacio Cultural La Casona del municipio tinerfeño, en la que participaron el alcalde, Juan Acosta; el concejal de Cultura, Samuel Hernández; su homólogo en el Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, así como representantes de algunas de las propuestas incluidas en la programación, como Jonathan Rodríguez, integrante de Pieles, y Elisabet Espín, protagonista del espectáculo infantil El Rey Zolito. Las actividades al completo de la muestra artística, que comenzó el lunes, se puede consultar en el sitio web sumafestival.com.
La programación ha comenzado con SUMA Educa, que acerca las artes escénicas y la creatividad al alumnado de los centros de enseñanza municipales. Durante los primeros días se desarrollan espectáculos como El Rey Zolito, de la compañía Entropías Imposibles, y Azúcar, a cargo de Folk Canarias Eventos y de Comediantes de la Cacharra Verde.
El festival mantiene además su apuesta por la participación ciudadana a través de talleres y experiencias donde el público deja de ser un mero espectador para convertirse en protagonista. Ahí destacan los talleres de improvisación teatral impartidos por Abubukaka, las propuestas de creación musical y percusión canaria desarrolladas por Laboratorio Escénico, los talleres de canto con EnArmonía, así como actividades creativas dirigidas a familias, niños y adultos.
El humor es protagonista con Abubukaka (mañana jueves, 19.30 horas) y Darío López (viernes, 19.30), mientras que la música llega con artistas como Álvaro García (viernes, 21.00), Anaé y Tonny Tun Tun (sábado, 21.00 y 22.00 horas). De igual modo, la compañía Pieles escenificará Arhal (jueves, 21.00).
Espectáculos de narración oral, como Entre Cuentos, con Melanie Henríquez; propuestas de improvisación con Yeray Rodríguez; el concierto familiar Ellas, la Joya Interior, del proyecto Inpiano; las actuaciones de Agarau y de la Asociación Músico-Cultural Ernesto Beteta son otras de las actividades.
El festival también aborda la inclusión y la participación de colectivos sociales del municipio. Usuarios del Centro de Día Terapéutico para Enfermos de Alzhéimer, otras Demencias y sus Familias (CEAF) formarán parte activa de la programación, que culmina el domingo con una jornada dedicada, de manera especial, a las familias.