cultura

‘Primavera Musical’ recibe en el Auditorio de Tenerife a tres bandas del Norte

Formaciones de La Orotava, San Juan de la Rambla y Puerto de la Cruz protagonizan este domingo la nueva entrega del ciclo
El concierto tiene lugar en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife. / DA
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La Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife recibe este domingo (11.30 horas) a tres bandas de la zona norte de la Isla, que intervendrán en el ciclo Primavera Musical, organizado por la Federación Tinerfeña de Bandas de Música con la colaboración del Cabildo. Se trata de las agrupaciones Orotava; XIX de Marzo, de San Juan de la Rambla, y Puerto de la Cruz. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

La Agrupación Musical Orotava abrirá el concierto. Con la dirección de Julio Castañeda, interpretará Cantos Canarios, de Teobaldo Power, y una selección de obras de la zarzuela La Gran Vía, de Federico Chueca y Joaquín Valverde. La Agrupación Musical XIX de Marzo, dirigida por Damián González García, ofrecerá Enrique López, de Antón Alcalde; Baba Yetu, de Johnie Vinson, y Pini di Roma, de Ottorino Respighi.

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La Agrupación Musical Puerto de la Cruz, con Pedro Aitor Alonso Campoy al frente, cerrará el concierto con De Banda en Banda, de José Manuel Encinoso; Festa Paesana, de Jacob de Haan, y Coco, del compositor Eduardo Moreno.

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