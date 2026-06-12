Trabajadoras sociales de las UTS de Santa Cruz de Tenerife denuncian “precariedad” laboral

Un total de 29 funcionarias adscritas a las Unidades de Trabajo Social (UTS), dependientes del área de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se han unido en un manifiesto para denunciar “la cronificada situación de precariedad que imposibilita el adecuado ejercicio y desempeño de nuestra labor y el efectivo ejercicio de los derechos de los usuarios del sistema público de servicios sociales en el municipio”.
Las trabajadoras critican “la motivada falta de recursos humanos y materiales en los servicios sociales municipales, lo que ha afectado a lo largo de estos últimos el correcto desempeño de nuestro trabajo, que se ha visto obstaculizado por la inacción o implementación de medidas, instrucciones o directrices que condicionan el desarrollo de las funciones y, en algún caso, vulneran y lesionan derechos laborales, provocando situaciones de riesgo psicosocial ante la actual sobrecarga de trabajo”.
Ambas denuncias fueron dadas a conocer ayer, en comisión de control municipal, por la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, que exigió a la concejala, Charín González, que “cumpla con las demandas que solicitan los trabajadores para poder desempeñar su labor en unas condiciones de calidad, con tiempo suficiente y en despachos adecuados, pues a las UTS también se han sumado las quejas del equipo municipal de Infancia y Familia de Ofra-Anaga”.
Hernández achacó a Charín González que “está imposibilitando el correcto desempeño de esta labor profesional y el ejercicio de los derechos de los usuarios por sus demandas incongruentes, incompatibles y contradictorias que, incluso, pueden suponen un conflicto ético para las trabajadoras sociales. Hecho unido a la elevada carga de trabajo que soportan por no aumentarse la plantilla y, sobre todo, ante la ausencia y abandono de políticas orientadas a dignificar los espacios para la atención ciudadana en las siete UTS que hay en Santa Cruz”.
Por su parte, la concejala del área afirmó que “se está trabajando en una nueva sede para ubicar la UTS de Los Gladiolos, además de en la rehabilitación y puesta en funcionamiento de la de La Salud, cerca de la Cuesta Piedra. Igualmente, llevamos más de año y medio impulsando el II Plan Estratégico de Servicios Sociales, enfocado a crear centros integrales para tratar las problemáticas de manera comunitaria. También se ha incrementado el personal y el presupuesto en los últimos años y, además, se va a aprobar la nueva RPT, que mejorará los servicios sociales”.
Mientras, Patricia Hernández espetó a González que “las denuncias se le acumulan, pues el equipo de Infancia y Familia de Ofra-Anaga, que atiende a 270 menores y 164 familias en situación de riesgo, también le ha solicitado incorporar urgente a un psicólogo y a un educador social por la complejidad de los casos existentes, ya que el personal está asumiendo una carga asistencial muy superior a los ratios recomendados”.
El Mercado de La Abejera, nuevo nicho de empleo en colaboración con la Recova
La Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento capitalino será la encargada de gestionar el Mercado de La Abejera, en el barrio de García Escámez, y cuya responsabilidad recaía hasta ahora en el área de Planificación Estratégica.
El concejal, Carlos Tarife, explicó ayer en comisión de control, y a raíz de una comparecencia solicitada por el PSOE, que esta medida responde a que “la concesión acabó a principios de este mes, por lo que se ha hecho el encargo a la Sociedad de Desarrollo para que gestione y dinamice este espacio en el futuro, que ya cuenta con limpieza, seguridad y que mantendrá la misma tasa para los empresarios”.
Asimismo, Tarife avanzó que otra novedad será que los locales vacíos en La Abejera, serán pilotados por la Sociedad de Desarrollo, y en colaboración con el Mercado Nuestra Señora de África, para generar nichos de empleo a personas que quieran emprender y no tengan espacio en la Recova.