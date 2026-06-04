‘Tres noches en Ítaca’ se escenifica esta noche en ‘Primavera en la Fundación’

El ciclo cultural Primavera en la Fundación continúa esta semana con la puesta en escena de la obra de teatro Tres noches en Ítaca, protagonizada por las actrices Marta Nieto, Cecilia Freire y Amaia Lizarralde. La obra, que también se programó ayer, se escenifica hoy jueves en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife (20.00 horas). Las entradas pueden adquirirse en el sitio web www.cajacanarias.com.
Tres noches en Ítaca, de Alberto Conejero, es una tragicomedia que se aproxima a la elegía desde la luz: una pieza sobre la madre ausente, sobre el derecho a renacer una y otra vez y un canto de amor a las humanidades y a las personas que nos invitaron a imaginar. La trama se desarrolla en una casa frente al mar de Ítaca, donde tres hermanas -Ariadna, Penélope y Elena- se reúnen tras la muerte de su madre, Alicia, una excéntrica y apasionada profesora de griego clásico que, años atrás, abandonó su vida en España para instalarse en ese lugar remoto. Las hermanas se enfrentarán no solo a la ausencia materna, también a sus propios fantasmas, pero esa intemperie puede arrojar una luz inesperada.