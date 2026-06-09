Una encuesta pronostica hasta 8 escaños para Vox en Canarias

Menos de un año queda para que se celebren las elecciones autonómicas en Canarias (junto a las de las corporaciones locales) y el rugir de los motores es cada vez más ruidoso ante una carrera que se presume vertiginosa. En la parrilla de salida ya afloran los nervios.
Una encuesta elaborada por Sigma Dos para el periódico El Mundo pronostica que el PSOE volvería a ganar las elecciones (pasaría de 23 escaños a 22-23; del 27,7% a un 25,9%), con bajadas dispares para CC (de 19 a 19-20; con el 21,3% de los votos, frente al 22,5% anterior) y el PP (de 15 a 13-14; del 19,7% a un 17,7%) acompañadas de un relativo subidón de Vox (del 8% a un 12,8%). El partido de Santiago Abascal pasaría de los cuatro escaños -reducidos a tres por la sobrevenida condición de no adscrita de Marta Gómez- a entre 7 y 8 actas de diputado regional.
Tras la escisión instigada por alcaldes de Gran Canaria, fundadores del partido municipalista Primero Canarias -identificado por determinadas fuentes como afines a Coalición Canaria-, Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC) sufriría un retroceso: de 5 butacas (8,1%) a 1-2 (5%). Entre el resto de piezas del actual cuatripartito gobernante, ASG (La Gomera) repetiría con sus tres escaños actuales (0,8%), mientras que AHI (El Hierro) conservaría su sitio en el grupo Mixto (1 escaño/0,2%).
Ecuación más probable
Haciendo cuentas, con una mayoría absoluta fijada en los 36 representantes, Fernando Clavijo (CC) podría optar a revalidar el cargo de presidente del Gobierno de la mano, previsiblemente, de Manuel Domínguez (el líder del PP en Canarias) si las circunstancias de la política nacional lo permiten. A día de hoy, esa se antoja como la ecuación más probable.
A falta de oficializarse la candidatura de Clavijo -será proclamada el 3 de octubre- y de ratificarse o no la del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres (PSOE), el recorrido tiene todavía por delante muchas curvas. Los pilotos van tomando distancia para posicionarse en línea con las respectivas estrategias de las escuderías (las organizaciones políticas).
En Canarias era una tradición que, a escasos metros para la meta, algunos de los aliados se salieran de la pista para no chocar contra sus intereses (expectativas en las urnas). El devenir de los acontecimientos ha dado un vuelco a esa tendencia. Ahora toca la confrontación a mayor escala.
La gestión de la crisis sanitaria e institucional del hantavirus (derivada del brote en el crucero MV Hondius) y de la migratoria -con roces a propósito de la agenda de León XIV en Gran Canaria y Tenerife, además de la inminente entrada en vigor plena, este viernes, día 12 de junio, del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo- han calentado los motores. A ello habría que añadir elementos de discrepancia -cumplimiento del acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez o las transferencias- que serán argumentos de campaña.