Todos los cortes de tráfico por la visita del papa a Canarias: la TF-5 y la GF-1, las vías más afectadas

La visita del papa a Canarias traerá restricciones en el tráfico, así como la suspensión de clases en Tenerife y Gran Canaria. Desde ambas diócesis se ha apelado a la “comprensión y paciencia” de los ciudadanos y ciudadanos ante un “evento de gran magnitud”.
La Guardia Civil de tráfico desplegará a más de 300 agentes entre Tenerife y Gran Canaria, con casi 500 vehículos “asegurando la movilidad de la caravana ante la visita del papa a Canarias”, pero también la del resto de ciudadanos.
Desde la Guardia Civil se pidió “la programación por parte de los ciudadanos de sus desplazamientos, todos entendemos que es necesario que puedan llegar todas las personas a su destino, por lo que necesitamos colaboración”.
Eva Canitrot, jefa Provincial de Tráfico en Canarias, reconoció que estamos ante un evento “de gran magnitud” que se da “por primera vez en Canarias”. “Es una operación complicada en el sentido de que tenemos, además de velar por la fluides de la circulación, sino también por la velocidad”, recalcó.
Los vehículos de más de 3.500 kilos no podrán circular en determinados horarios, mientras se desplace la comitiva del papa y los desplazamientos de ciudadanos. Además, no podrán ser transportadas durante la visita del papa a Canarias no se podrán llevar mercancías peligrosas por carreteras tanto en Tenerife como en Gran Canaria. Tampoco se podrán llevar a cabo obras en las vías afectadas.
Cortes de tráfico por la visita del papa a Canarias
La DGT llevará a cabo cortes dinámicos, aquellos que son flexibles, es decir, mientras vaya pasando la comitiva del papa o el desplazamiento de ciudadanos. Un primer desplazamiento será de Arguinguín al centro de Las Palmas. Por la tarde, desde Las Palmas a la zona de Siete Palmas, serán dos desplazamientos, el de ida y el de retorno. LOs cortes serán en la GF-1 sentido sur en la primera parte de la mañana, en sentido norte, durante la tarde y, esa misma tarde, los cortes afectarán a la GF-3.
En Tenerife, el 12 de junio, a primera hora de la mañana se llevará hasta Las Raíces, desde Las Raíces a la plaza del Cristo, en La Laguna y luego a Santa Cruz de Tenerife.
Eso afectará a las vías de alta capacidad, como es la TF-5, con cortes dinámicos en dirección Santa Cruz y luego a Tenerife Norte. Serán cortes importantes en cuanto a densidad. A las 14.30 de la tarde, una vez acabados todos los actos, se levantarán las restricciones.