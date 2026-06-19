Woody y Buzz regresan en Toy Story 5, estreno estrella en cines

Esta semana la cartelera reúne propuestas para todos los gustos, desde el esperado regreso de Toy Story hasta el drama Dreams, protagonizado por Jessica Chastain, pasando por la comedia francesa El placer es mío, el inquietante terror de Habitación nº13 y el thriller policial Caso 137, una de las producciones europeas más aclamadas del año.
También disponible en 3D,Toy Story 5 se presenta como el gran evento cinematográfico de la semana, con una nueva aventura que pone a prueba el valor de la amistad en tiempos de cambio. En esta ocasión, los juguetes deberán enfrentarse a LilyPad, una tablet con inteligencia propia que amenaza con transformar para siempre la forma de jugar de Bonnie. Además, la película trae consigo el esperado reencuentro entre Woody y Buzz, tras su emotiva despedida en 2019. Dirigida por Andrew Stanton y con música de Randy Newman, esta entrega celebra los 30 años de una saga que revolucionó la animación y continúa siendo un icono de la cultura popular.
Por su parte, Dreams (Sueños), la nueva película de Michel Franco, propone un intenso drama protagonizado por la ganadora del Oscar Jessica Chastain y el célebre primer bailarín del American Ballet Theatre, Isaac Hernández. La historia sigue a un joven bailarín mexicano que arriesga todo por triunfar en Estados Unidos, confiando en el apoyo de su influyente amante, en un relato que explora las relaciones de poder y la dependencia emocional. Un retrato incisivo sobre la ambición y las desigualdades que atraviesan en la frontera entre México y Estados Unidos.
La comedia francesa El placer es mío, con Alexandra Lamy y François Cluzet al frente del reparto, aborda con humor y sensibilidad las relaciones en la madurez. Inspirada en la historia real del matrimonio que revolucionó el mercado de los juguetes sexuales, la película fue un éxito en Francia, donde superó el medio millón de espectadores. Dirigida por Reem Kherici, llega ahora a los cines españoles tras su paso por festivales como el Barcelona Film Fest.
Por su parte, Viva, debut en la dirección de la cineasta catalana Aina Clotet, es un intenso retrato sobre el deseo y las segundas oportunidades tras una enfermedad, presentado en la reciente edición de la Semana de la Crítica de Cannes. La película sigue a una mujer que, tras superar un cáncer, se debate entre la estabilidad de su pareja y la irrupción de una nueva relación que despierta en ella una urgente necesidad de vivir.
Cine de terror
Desde el Festival de Sitges aterriza Habitación nº13, del director sueco Mattias J. Skoglund, basada en la novela de Mats Strandberg. Se trata de una inquietante propuesta de terror psicológico en la que un joven comienza a sospechar que algo oscuro ha acompañado a su madre tras volver de la muerte, en un relato donde el pasado nunca deja de acechar.
Cierra la lista de estrenos de ficción Caso 137, el nuevo thriller de Dominik Moll, director de La noche del 12. Avalada por su paso por el Festival de Cannes y por lograr el Premio César a la mejor actriz para Léa Drucker, sigue la investigación de una agente de Asuntos Internos sobre un joven herido durante una manifestación en París, en una historia que indaga en los límites entre la lealtad institucional, la verdad y la responsabilidad individual.
Cine documental hecho en Canarias
Además, el documental Kid Vereje, un largometraje dirigido por Ana Sánchez-Gijón sobre el exboxeador canario Juan Fernando Pérez León, doble campeón de España de boxeo amateur en los años 1989 y 1990, celebra su estreno este viernes en los Multicines Tenerife, de La Laguna. De la mano de Charlas de Cine, tras la proyección tendrá lugar un coloquio con presencia de la directora. Producido por La Mirada y Cántico Producciones, con guion de la propia Sánchez-Gijón y de Cynthia Alvarado, permanecerá en cartel durante los próximos días.