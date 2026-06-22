Ya es oficial: más personal para “acelerar” la tramitación de las ayudas sociales en Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Políticas Sociales, pondrá en marcha desde hoy un dispositivo extraordinario de refuerzo destinado a agilizar la gestión de las Prestaciones Económicas de Asistencia Social (PEAS), con el objetivo de reducir los tiempos de tramitación y dar una respuesta más rápida a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad en el municipio.
El dispositivo, que permitirá incrementar la capacidad administrativa para la gestión de expedientes, estará vigente hasta el 31 de julio, aunque su continuidad durante agosto y septiembre se evaluará en función de los resultados obtenidos y de las necesidades detectadas. El operativo estará integrado por dos equipos específico, formados por auxiliares administrativos, encargados de la gestión administrativa de las prestaciones, y por personal administrativo y gestores, que reforzarán las distintas fases de tramitación y fiscalización de los expedientes.
El servicio contempla la realización de servicios extraordinarios durante tres días semanales como máximo por persona, con jornadas de hasta tres horas diarias, tanto en modalidad presencial como de teletrabajo. Para garantizar la eficacia del refuerzo, se han establecido indicadores de productividad orientados a incrementar la capacidad de tramitación y fiscalización, con una previsión mínima de gestión de 4 expedientes por hora y profesional, y entre 6 y 8 expedientes fiscalizados en el mismo periodo.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó que “el objetivo de este refuerzo extraordinario es agilizar al máximo la respuesta municipal y garantizar que las ayudas lleguen con mayor rapidez a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad”. El regidor añadió que “Santa Cruz cuenta actualmente con el sistema municipal de ayudas sociales más amplio de su historia y debemos seguir mejorando su capacidad de gestión para ofrecer una atención cada vez más cercana”.
Por su parte, la concejala del áreas, Charín González, señaló que “somos conscientes del importante volumen de prestaciones que tramita el Ayuntamiento y de la necesidad de seguir mejorando los tiempos de respuesta. Este dispositivo permitirá reforzar recursos y avanzar en la resolución de expedientes pendientes”. Recordó, además, que “detrás de cada caso hay una necesidad real que requiere una respuesta ágil. Este dispositivo nos permitirá avanzar en la gestión de las PEAS, un sistema que solo en 2025 permitió gestionar más de 75.000 ayudas para personas en situación de vulnerabilidad”.
Novedades en las prestaciones económicas de atención social
La puesta en marcha del refuerzo para la tramitación de ayudas sociales municipales coincide con la integración de Políticas Sociales en la estructura administrativa del Ayuntamiento de Santa Cruz, tras la desaparición del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS). Esta reorganización ha supuesto adaptar procedimientos, circuitos de gestión y sistemas de fiscalización acordes a la administración municipal, un proceso que se acompaña ahora con medidas específicas destinadas a reforzar la capacidad de tramitación y garantizar una atención ágil a la ciudadanía.
Caber recordar que el Pleno aprobó el pasado abril la nueva ordenanza reguladora de las Prestaciones Económicas de Asistencia Social y, entre las novedades, se incorpora una prestación específica vinculada al servicio de ayuda a domicilio, con una cobertura de hasta 60 horas mensuales y una cuantía máxima anual de 15.674 euros por unidad familiar.