Yeremay Hidalgo, ganador del XV Certamen Internacional de Jóvenes Diseñadores

La XV edición del Certamen Internacional Jóvenes Diseñadores, acto con el que da comienzo la Semana Internacional de la Moda de Tenerife (SIMTE), ya ha reconocido a la persona ganadora. El jurado del concurso, que estuvo presidido por el gerente de la Empresa Insular de Artesanía, Ricardo Cólogan, situó a Yeremay Hidalgo como primer clasificado, que presentó la colección “Lágrimas de Sal”. La entrega del reconocimiento fue realizada por la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el consejero insular de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina.
El segundo premio recayó en Noé González de la Rosa con la colección ‘ARCHIVE00’ El jurado también decidió que la colección más comercial es “La Llave del Umbral” de la diseñadora Eva Gómez.
El primer finalista ha recibido un premio en metálico de 5.000 y el segundo uno de 3.000 euros. La colección más comercial obtuvo 2.000 euros.
Tenerife vuelve a ser referente mundial de la moda
Los tres diseñadores han sido escogidos entre un total de siete finalistas —además de los premiados, hablamos de Ni Luh Desy e Ikadek Dode (Indonesia), Johannes Senior Paz (Venezuela), Leonardo Mena (México) y Yusef González Perdomo (El Hierro) que fueron seleccionados entre más de 70 aspirantes procedentes de distintas partes del mundo. Con el fallo del XV Certamen Internacional de Jóvenes Diseñadores, la Semana Internacional de la Moda de Tenerife 2026 se prepara para ofrecer cuatro días de inspiración, innovación y estilo, proyectando la identidad creativa de la isla hacia el mundo. La cita, que sitúa a la isla en el epicentro del sector textil y de la moda mundial hasta el domingo 7 de junio.
Gracias a la SIMTE, la isla reafirma su papel como plataforma estratégica para la moda, el diseño y la creatividad en Canarias. La combinación de talento emergente, firmas consolidadas, actividades formativas y un espacio dedicado a la barbería profesional convierte a esta edición en una cita imprescindible para el sector y para el público que cada año llena los espacios del evento. Toda la información sobre el programa de actividades, así como las entradas a los desfiles de la Caja Negra, se encuentra en la web de Tenerife Moda: www.tenerifemoda.com/simte26/